Tạm giữ 2 đối tượng bán số đề

Hai đối tượng Nguyễn Thị Trang và Phạm Trung Thành.

Trước đó, chiều 4-10, Công an phường Quy Nhơn Nam kiểm tra đột xuất một quán cà-phê trên đường Tô Hiến Thành (phường Quy Nhơn Nam), phát hiện Nguyễn Thị Trang có hành vi bán số đề cho một người địa phương. Qua đấu tranh, Công an phường xác định, trong ngày 4-10, Trang đã bán số đề cho 26 người với tổng số tiền giao dịch hơn 23,1 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được, Trang chuyển cho Phạm Trung Thành để giao lại cho “nhà cái” nhằm hưởng tiền hoa hồng. Ngày 8-10, Công an phường Quy Nhơn Nam cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.