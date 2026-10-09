Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Lê Văn Thái

Trước đó, qua nắm bắt tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Hà phát hiện đối tượng Lê Văn Thái có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ. Xác minh thông tin cho thấy, Thái không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để hoạt động cho vay và thu lãi “cắt cổ”.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Văn Thái

Sau một thời gian điều tra thu thập chứng cứ, ngày 02/10, Công an xã Thạch Hà đã triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập, làm việc với những người có liên quan. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Lê Văn Thái đã đến Công an xã Thạch Hà đầu thú và khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người trên địa bàn xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.