Ninh Bình thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu với gần 800 cán bộ, chiến sĩ

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường 1 Công an tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư) tới Hội trường Công an tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Định) và cơ sở 3 (phường Phù Vân).

Theo quyết định, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh Ninh Bình gồm 6 đại đội, với gần 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị và Công an 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: BNO.

Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được giao giữ chức Trung đoàn trưởng. Theo kế hoạch, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu sẽ tổ chức huấn luyện tập trung theo từng đại đội. Ban huấn luyện gồm 32 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Công tác chính trị, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh. Thời gian huấn luyện tập trung từ ngày 12/10 đến 13/11/2026.

Nội dung huấn luyện tập trung vào các quy định, văn bản liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; võ thuật CAND; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của lực lượng CSCĐ; nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và rèn luyện thể lực. Sau khi kết thúc chương trình, Công an tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng kết kết quả huấn luyện theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết việc thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu nhằm củng cố lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu, nhất là khi phát sinh những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo Giám đốc Công an tỉnh, việc xây dựng lực lượng dự bị chiến đấu theo phương châm “4 tại chỗ” đặt ra yêu cầu cao đối với công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, kỹ năng và khả năng phối hợp của cán bộ, chiến sĩ. Đại tá Cù Quốc Thắng yêu cầu Phòng Cảnh sát cơ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ huấn luyện; tổ chức chương trình đồng bộ, thống nhất, thiết thực và hiệu quả.

Lãnh đạo Trung đoàn và chỉ huy các đại đội được yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm trong điều hành, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ tham gia Trung đoàn phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật, nội quy thao trường, chế độ luyện tập; chú trọng rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật CAND để nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác.

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ được phân công tham gia Trung đoàn hoàn thành chương trình huấn luyện, duy trì trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh huy động.