Bản tin thời sự ngày 9-10: Mr Pips lừa hơn 1.500 tỷ đồng của trên 900 bị hại như thế nào?
Bản tin thời sự ngày 9-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cận cảnh cầu tàu dài 1.200m của cụm cảng Cái Mép – Thị Vải; Ngày mai 10-10, điều chỉnh hàng loạt tuyến đường: Người dân di chuyển thế nào?; Kịch bản lừa đảo của Phó Đức Nam - Mr Pips...
THANH QUANG (Tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-9-10-mr-pips-lua-hon-1500-ty-dong-cua-tren-900-bi-hai-nhu-the-nao-post875808.html