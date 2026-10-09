Người dân tự nguyện giao nộp rùa đất lớn quý hiếm

Ngày 9/10, Công an xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận một cá thể rùa đất lớn do người dân tự nguyện giao nộp, để phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra và xử lý theo quy định.

Chị Trịnh Thị Kim Chi bàn giao cá thể rùa cho Công an xã Cát Tiên.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, trong lúc đi làm qua khu vực thôn 2, xã Cát Tiên, chị Trịnh Thị Kim Chi (SN 1990, trú tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một cá thể rùa ven đường. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, chị Chi đã chủ động liên hệ, bàn giao cá thể rùa cho Công an xã Cát Tiên.

Qua xác định ban đầu, cá thể rùa này là rùa đất lớn, có tên khoa học Heosemys grandis, thuộc Nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định hiện hành.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cát Tiên đã tham mưu Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm lập biên bản, kiểm tra tình trạng cá thể rùa và thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Việc thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên cần căn cứ vào kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn, bảo đảm cá thể động vật đủ điều kiện sức khỏe và khả năng thích nghi. Trường hợp chưa đáp ứng các điều kiện cần thiết, cá thể rùa sẽ được chuyển giao cho cơ sở phù hợp để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Theo Công an xã Cát Tiên, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ động vật rừng, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã; đồng thời khuyến khích người dân kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.