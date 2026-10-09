Radio Phía sau bục khai báo: Chủ tịch công ty hầu tòa vì đổ hơn 462 tấn chất thải

Báo An Giang Online mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 9/10/2026 với những thông tin đáng chú ý: - Tại Hà Nội, vụ cháy cửa hàng xe máy khiến hàng chục phương tiện bị thiêu rụi. Cơ quan công an khởi tố các bị can liên quan việc sử dụng chất cấm tạo nạc cho heo tại Đồng Nai và TP.HCM, trong đó có đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo ra thị trường. - Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý tài xế ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. - Tại An Giang, công an khởi tố 96 bị can trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 750 tỷ đồng. - Cuối bản tin, Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt một người đàn ông 10 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch Quảng Trị năm 2021. - Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!