Pháp luật

Radio Phía sau bục khai báo: Chủ tịch công ty hầu tòa vì đổ hơn 462 tấn chất thải

TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Khánh Phước (SN 1963, trú tại TP Huế) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

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Radio Phía sau bục khai báo: Chủ tịch công ty hầu tòa vì đổ hơn 462 tấn chất thải

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Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/radio-phia-sau-buc-khai-bao-chu-tich-cong-ty-hau-toa-vi-do-hon-462-tan-chat-thai-542594.html