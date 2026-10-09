Mới đây, Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại TPHCM đã công bố bản án phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên giữ nguyên hình phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Ngọc Châu (41 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 28/10/2025, Châu mua ma túy đá về sử dụng tại nhà. Đến khoảng 22h, khi đi bộ qua nhà bà N. (sinh năm 1953), bị cáo ghé vào một căn nhà bỏ hoang bên cạnh để ngồi nghỉ trên giường.

Nghe tiếng chó sủa, bà N. ra mở cửa và hỏi: “Ai vậy?”. Châu trả lời: “Con Tí, đi bộ mệt nên ngồi nghỉ”. Bà N. liền chửi: “Giờ này đi ăn cắp ăn trộm chứ nghỉ mệt gì”, rồi đóng cửa lại. Sau đó, Châu về nhà.

Khoảng 23h cùng ngày, sau bữa cơm, nhớ lại việc bị bà N. mắng, Châu nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Bị cáo lấy dao cùng các hung khí rồi quay lại, lẻn vào nhà nạn nhân.

Tử hình Phạm Ngọc Châu - kẻ sát hại, hiếp dâm cụ bà U80. Ảnh minh họa.

Tại đây, Châu tiếp tục sử dụng ma túy đá trong khoảng 1-2 giờ trước khi vào phòng trong, dùng tay đấm và nhiều lần đâm dao vào người cụ bà.

Sau khi sát hại nạn nhân, Châu tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm cụ bà.

Đến sáng hôm sau, Châu lấy 1,6 triệu đồng tại nhà nạn nhân để phục vụ chi tiêu cá nhân.

Ngày 30/10/2025, Phạm Ngọc Châu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Tại phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 6, TAND tỉnh Lâm Đồng phạt Châu tử hình về tội Giết người; 3 năm tù về tội Cướp tài sản; 3 năm tù về tội Hiếp dâm; và 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, Phạm Ngọc Châu làm đơn kháng cáo, đề nghị cấp xét xử cao hơn xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cuối tháng 9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử theo đơn kháng cáo của bị cáo.

Tại phiên tòa, Châu trình bày rằng sau phiên sơ thẩm, gia đình đã bồi thường 80 triệu đồng cho phía nạn nhân. Bị cáo cũng viện dẫn việc chỉ học hết lớp 1 và đang nuôi con nhỏ, đồng thời đề nghị HĐXX cân nhắc các tình tiết này khi quyết định hình phạt.

Xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Phạm Ngọc Châu thể hiện sự côn đồ, hung hãn, dã man, tàn ác, mất hết nhân tính. Bị cáo thể hiện không còn khả năng cải tạo. Do đó, hình phạt tử hình được áp dụng là hoàn toàn tương xứng với tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.