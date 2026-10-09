An ninh trật tự 9/10: An Giang khởi tố 96 bị can, triệt phá các vụ dùng chất cấm tạo nạc cho heo, xử phạt tin giả

Một lời chào hỏi nhầm lẫn, một cuộc trò chuyện tình cờ, những lời quan tâm đúng lúc… Tất cả đều có thể nằm trong một kịch bản được tính toán kỹ lưỡng nhằm đánh vào tâm lý và lòng tin của nạn nhân. Từ những tài khoản mạng xã hội “ảo”, cơ quan chức năng đã lần theo dấu vết, bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, khởi tố 67 bị can, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng.