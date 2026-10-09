Làm rõ lai lịch 3.000 người liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng

Ngày 9/10, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 96 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới.

Theo hồ sơ điều tra, tại An Giang, đường dây này do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, SN 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) cầm đầu.

Thiện thuê nhà nguyên căn tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) để tổ chức hoạt động nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến, với máy chủ đặt ở nước ngoài.

Chuyến tàu di lý các đối tượng về đất liền. Ảnh: CACC

Ngoài việc thuê người đứng tên tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cá cược, rửa tiền, nhóm này còn lợi dụng chính sách khuyến mãi, hoàn cược của các trò chơi trực tuyến để thu lợi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có hơn 327.000 tài khoản giao dịch với tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng. Đặc biệt, đến nay công an đã làm rõ lai lịch khoảng 3.000 người liên quan, thuộc diện nghi vấn.

Trong số này, Công an tỉnh An Giang đã triệu tập, làm việc với 254 người, qua đó khởi tố bị can, áp dụng biện pháp bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 96 đối tượng.

Theo Công an tỉnh An Giang, đường dây có tính chất xuyên quốc gia, trong khi nhiều nhóm đối tượng và người cầm đầu vẫn hoạt động ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.