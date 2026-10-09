Lập tài khoản ngân hàng 'mật', Chủ tịch HĐQT bỏ túi riêng tiền bán tàu của công ty

Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực du lịch và được thành lập bởi 3 cổ đông.

Đối tượng Triệu Tuấn Dũng - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Lợi dụng chức vụ Giám đốc và Chủ tịch HĐQT, Triệu Tuấn Dũng đã có nhiều hành vi sai phạm nghiêm trọng nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty.

​Cụ thể, đối tượng đã tự ý mở một tài khoản ngân hàng mới đứng tên công ty. Mục đích của việc này là để khi thực hiện giao dịch bán tàu, tiền thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản này, từ đó Dũng có thể dễ dàng tự ý rút tiền và chuyển khoản.

Tinh vi hơn, Dũng đã thỏa thuận với người mua tàu chia số tiền thanh toán thành hai khoản: một khoản ghi trong hợp đồng và một khoản ngoài hợp đồng. Hành vi "lập hợp đồng hai giá" này nhằm che giấu số tiền bán tàu thực tế với các cổ đông còn lại của công ty.

Hiện Công an TP Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.