Đánh thức di sản nghề thêu Thăng Long tại đình Tú Thị
Trong không khí sôi động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, đình Tú Thị khoác lên mình diện mạo mới với khung thêu, sợi chỉ cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại. Tại nơi thờ Tổ nghề thêu này, câu chuyện di sản được kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo mới mẻ, mang đến cho du khách cơ hội trực tiếp trải nghiệm thêu tay cùng nghệ nhân làng nghề.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/danh-thuc-di-san-nghe-theu-thang-long-tai-dinh-tu-thi-246261126220310633.htm