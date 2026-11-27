Giữa Nghĩa trang Đồng Quýt, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có khu mộ gồm 16 phần mộ nằm ngay ngắn trong khuôn viên riêng. Trên tấm bia chung còn lưu tên 19 người được quy tập năm 1997. Nhưng thân thế, hành trình đến với Trù Ninh và hoàn cảnh qua đời của những người yên nghỉ nơi đây vẫn chưa được xác minh đầy đủ. Từ ký ức của nhân chứng, dấu tích lịch sử và những thông tin từ cơ quan quân sự, hành trình tìm lại tên, tuổi, quê hương cho họ đang được tiến hành.