Khi kiến trúc lịch sử trở thành không gian sáng tạo
Giữa nhịp sống nhộn nhịp của Hà Nội, Tháp nước Hàng Đậu - công trình được người Pháp xây dựng từ năm 1894 - đã được đánh thức bằng những ý tưởng sáng tạo đầy mới mẻ. Qua các hoạt động sắp đặt, triển lãm và trình diễn đương đại trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, di sản công nghiệp hơn 130 năm tuổi này đang mang đến cho công chúng những trải nghiệm văn hóa vô cùng độc đáo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-kien-truc-lich-su-tro-thanh-khong-gian-sang-tao-246261126215751962.htm