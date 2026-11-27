Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí lao động tại thủ phủ hoa lớn nhất xứ Nghệ trở nên khẩn trương, nhộn nhịp. Trên khắp các cánh đồng, nhà vườn, người dân đang tập trung chăm sóc những lứa hoa chủ lực, kỳ vọng một mùa vụ bội thu, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết.