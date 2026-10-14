Sự thật không được cắt xén

- Chú có biết mình bỏ mất hai chữ nào không?

Chị Hạnh, cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Bình Minh, đưa điện thoại cho Lâm, chủ cửa hàng tạp hóa. Cậu vừa đăng trên mạng xã hội bức ảnh quang cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, kèm dòng bình luận: “Đảng viên được khuyến khích làm giàu: Quyền lực sắp thành... vốn kinh doanh!...”.

Lâm phân bua:

- Em viết để cảnh báo thôi. Người có chức có quyền mà kinh doanh thì dân buôn bán như chúng em cạnh tranh sao nổi?

- Chủ trương khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng. Chú bỏ hai chữ “chính đáng”, làm sai lệch nội dung rồi suy diễn rằng chủ trương cho phép biến quyền lực thành vốn kiếm tiền?!

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Lâm đặt túi hàng xuống quầy:

- Nhưng chuyện doanh nghiệp sân sau, dựa vào chức quyền làm ăn vẫn xảy ra đấy thôi. Em đâu nói vô cớ!

Ông Phúc, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2, đang cùng chị Hạnh xuống địa bàn nắm tình hình, nghe chuyện liền bước vào:

- Sai phạm phải được làm rõ, xử lý nghiêm. Nhưng lấy việc một số người lợi dụng chức quyền để quy kết sai chủ trương của Đảng là đánh tráo bản chất.

Thấy Lâm còn băn khoăn, mấy người khách cũng đang theo dõi câu chuyện, ông Phúc giải thích:

- Không phải đảng viên nào cũng có chức quyền. Người bỏ vốn, lao động, kinh doanh hợp pháp khác với người lợi dụng chức vụ để trục lợi. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đặt vấn đề khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với liêm chính, kiểm soát xung đột lợi ích; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng. Cháu lại diễn giải điều bị ngăn cấm thành điều được khuyến khích.

Mở lại bài đăng, chị Hạnh tiếp lời:

- Bà con lo cạnh tranh không công bằng là chính đáng. Nhưng chú đưa thông tin không đầy đủ, suy diễn chủ quan, khiến người đọc hiểu sai chủ trương của Đảng.

Đọc lại nội dung bài viết, giọng Lâm chùng xuống:

- Em hiểu rồi. Lo có người lợi dụng chức quyền khác với khẳng định chủ trương cho phép dùng quyền lực kiếm tiền. Em đã đánh đồng khái niệm khiến bà con hiểu sai.

Ông Phúc gật đầu:

- Cháu cứ nêu băn khoăn, hỏi cách giám sát, phản ánh sai phạm khi có căn cứ. Đấu tranh với việc lợi dụng chức quyền càng phải nói đúng chủ trương, không biến điều bị ngăn cấm thành điều cho phép.

Nghe sự phân tích thấu tình, mấy người khách trong cửa hàng cũng gật đầu đồng ý. Những lời bàn tán “có chức là được làm giàu”... cũng dừng lại. Lâm sửa bài viết, thêm lời đính chính rồi đưa chị Hạnh xem:

- Em phải sửa cả phần suy diễn, chứ thêm hai chữ thôi chưa đủ. Chị nhỉ?!

Chị Hạnh mỉm cười:

- Đúng rồi. Có thể viết ngắn, nhưng sự thật thì không được cắt xén!