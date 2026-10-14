Shark Bình bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ hai liên quan tiền số AntEx

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng bị đề nghị truy tố còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (43 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (45 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vimo; Nguyễn Thị Thanh Hương (51 tuổi), Phó Tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy (38 tuổi), Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.

Theo kết luận, Shark Bình là "người có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ tài chính" nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để lừa đảo số tiền đặc biệt lớn.

Shark Bình trước khi vướng lao lý.

AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Theo thông tin công an công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi dự án không được triển khai đúng lộ trình, Bình cùng các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của AntEx, chuyển sang các ví cá nhân rồi quy đổi ra tiền Việt Nam để chia nhau.

Một phần tiền còn được chuyển vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích.

Ở hành vi vi phạm kết toán, điều tra cáo buộc ông Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, lợi nhuận. Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Công ty Nextland bán bảy bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng.

Trong số tiền trên, có khoảng 44,8 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán nhưng vẫn được kê khai, quyết toán thuế. Tuy nhiên, điều tra cho rằng việc dùng 2 hệ thống sổ sách khiến nhà nước bị thiệt hại hơn 4,3 tỷ đồng.

Hành vi tiếp theo là việc trốn thuế liên quan hoạt động của Công ty Công nghệ Vimo. Điều tra xác định, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán.

Ông Bình còn chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần và thậm chí nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Qua đây, vị này trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Shark Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cũng ghi nhận ông có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Cũng theo kết luận, hiện nay, Shark Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình của họ đã nộp tổng số hơn 25,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Trước đó, Shark Bình đã bị truy tố về tội "Rửa tiền" và sẽ bị xét xử vào ngày 26/10 tới trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (tức Mr Pips),