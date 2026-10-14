Những điểm mới trong giải quyết tranh chấp đặt cọc từ ngày 15-10

Quốc Cường Gia Lai dự kiến thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan, đồng thời đưa bà Loan trở lại vị trí Tổng giám đốc. Trong khi đó, tại ngày 30/6/2026, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp vượt tài sản ngắn hạn khoảng 884 tỷ đồng.