Những điểm mới trong giải quyết tranh chấp đặt cọc từ ngày 15-10
Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 18/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2026, hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về đặt cọc. Nghị quyết làm rõ nhiều vấn đề quan trọng như hiệu lực của thỏa thuận đặt cọc, nguyên tắc xử lý tiền và tài sản đặt cọc, giới hạn mức phạt cọc, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũng như thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp liên quan đến đặt cọc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-diem-moi-trong-giai-quyet-tranh-chap-dat-coc-tu-ngay-15-10-1761013.html