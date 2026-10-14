Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026): Đổi mới công tác tổ chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng trong tình hình mới

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc trong một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành (14/10/1930 - 14/10/2026), ngành Tổ chức xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh cùng quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đến kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo vệ chính trị nội bộ, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức đã có những đóng góp bền bỉ vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Truyền thống của ngành được hun đúc bằng bản lĩnh chính trị, sự trung thành, công tâm, khách quan, sâu sát thực tiễn và tinh thần chủ động đổi mới. Trong bối cảnh triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, những phẩm chất ấy tiếp tục là nền tảng để ngành đổi mới phương thức tham mưu, nâng cao chất lượng công tác tổ chức và cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Thực tiễn 9 tháng năm 2026 tại Ban Tổ chức Trung ương cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ. Tập thể lãnh đạo Ban cùng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn. Nổi bật là tham mưu, phục vụ Đại hội XIV của Đảng và 3 Hội nghị Trung ương khóa XIV, bảo đảm chu đáo, kịp thời.

Công tác tham mưu triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện đúng tiến độ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Ban cũng khẩn trương ban hành, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV về tổ chức xây dựng Đảng và Chương trình công tác toàn khóa, năm 2026. Tính đến hết tháng 9-2026, Ban đã hoàn thành 78/115 đề án được giao trong chương trình làm việc năm 2026, trong đó có 11 đề án hoàn thành vượt tiến độ.

Một dấu ấn đáng chú ý là việc tham mưu mô hình tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tư duy quản lý từng bước chuyển từ “quản lý biên chế” sang “quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước”.

Trong công tác cán bộ, lần đầu tiên các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể, rõ ràng, tạo bước chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá theo sản phẩm, kết quả, tác động và dữ liệu kiểm chứng. Việc bố trí, sử dụng cán bộ từng bước đi vào nền nếp, bài bản, thực chất, khách quan.

Cùng với đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng; một số thủ tục hành chính của Đảng được thực hiện trên môi trường điện tử, từng bước hình thành phương thức vận hành mới. Cụ thể, ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại 12/12 vụ, cục, đơn vị trong Ban; hoàn thành kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số; công bố và thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; tiếp tục hoàn thiện Sổ tay đảng viên điện tử với hơn 4,2 triệu đảng viên cài đặt, sử dụng…

Những kết quả trên cho thấy yêu cầu đổi mới của ngành không chỉ nằm ở việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ mà còn ở chất lượng tham mưu, phương thức quản trị và khả năng đáp ứng thực tiễn. Đây cũng là cơ sở để công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương tiếp tục được triển khai chủ động, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ

Tại các địa phương, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục gắn với nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, tại thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt trong sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 9 tháng của năm 2026, Ban đã tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là việc tham mưu xây dựng các chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp thực tiễn Thủ đô; đồng thời tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố, bảo đảm dân chủ, an toàn và chất lượng.

Trong sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban tiếp tục chủ động tham mưu, hướng dẫn bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Thẩm định các phương án sắp xếp các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập; phương án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố giai đoạn 2026-2030 theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu quả, hiện đại.

Đồng thời, tập trung thực hiện, hướng dẫn các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực tiễn của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong 9 tháng năm 2026 đã kết nạp 10.035 đảng viên, bằng 89,5% chỉ tiêu năm 2026.

Một điểm nhấn trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng là số hóa dữ liệu. Đến nay, tổng số phiếu đảng viên đã cập nhật lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 là 461.538 phiếu; cập nhật 6.385 hồ sơ thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã kịp thời triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hà Nội; tiếp tục thực hiện triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử; triển khai không gian làm việc số HanoiWork; xây dựng, vận hành Sổ tay nghiệp vụ công tác tổ chức Đảng, đảng viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống dữ liệu phục vụ tiếp nhận, chuẩn hóa, tổng hợp báo cáo từ cơ sở. Các mô hình đảng viên số, Chi bộ số, hướng tới Đảng bộ số cũng được triển khai. Cùng với đó, việc đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu và ứng dụng OKR, KPI từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả công việc. Qua đó, công tác quản lý, điều hành từng bước chuyển sang dựa trên dữ liệu, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Đồng thời, một số mô hình mới tiếp tục được triển khai và phát huy hiệu quả, gồm: Sổ tay nghiệp vụ công tác tổ chức Đảng, đảng viên điện tử; sổ tay theo dõi địa bàn theo hướng có cấu trúc, có dữ liệu, có dự báo; mô hình chuyên viên trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ để nắm sát thực tiễn, đặc biệt tại khu dân cư.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Thành ủy thành lập Đảng bộ HĐND thành phố, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 134 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và đang tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã, phường nhằm giảm khâu trung gian, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất, xuyên suốt và tương thích giữa tổ chức Đảng với tổ chức chuyên môn.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác của ngành Tổ chức xây dựng Đảng như: Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tháo gỡ khó khăn về tổ chức bộ máy, cán bộ và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Công tác cán bộ tập trung sắp xếp tổ chức, rà soát biên chế giai đoạn 2027-2031, hoàn thiện vị trí việc làm và hệ thống đánh giá OKR/KPI/Dashboard. Ban tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, triển khai 3 đề án về tổ chức Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, liên thông và đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW…

Từ Trung ương đến địa phương, những chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cho thấy yêu cầu đổi mới đang ngày càng đi vào chiều sâu, từ tư duy tham mưu, phương thức quản trị đến xây dựng đội ngũ cán bộ và ứng dụng công nghệ số. Phát huy truyền thống 96 năm qua, mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, công tâm, khách quan, sâu sát thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh từ tổ chức đến đội ngũ, tạo nền tảng để hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.