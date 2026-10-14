Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Tăng cường phòng ngừa, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và Công an một số xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, Công an tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các vụ việc giữa lực lượng Công an với các cơ quan chuyên môn. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, các đơn vị trao đổi 50 lượt thông tin, cung cấp 5 lượt tài liệu phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường phát hiện, bắt giữ 9 vụ/11 đối tượng; khởi tố 3 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ/14 đối tượng, chuyển xử phạt theo thẩm quyền 8 vụ/8 đối tượng; xử lý 1 trường hợp vi phạm quy định về xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, dữ liệu quản lý của 7.257 cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh được chia sẻ, phục vụ công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và phát hiện vi phạm. Các lực lượng chức năng tổ chức 119 đoàn kiểm tra, hậu kiểm, tiến hành kiểm tra 731 cơ sở, phát hiện và xử lý 69 cơ sở vi phạm. Lực lượng Công an phối hợp với Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 2 vụ/2 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ 452 kg sầu riêng và 53 sản phẩm thực phẩm đóng gói; phát hiện, bắt giữ 114 vụ/125 đối tượng; khởi tố 13 vụ/15 bị can; xử lý vi phạm hành chính 82 vụ/92 đối tượng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn trong kiểm soát ô nhiễm môi trường, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tội phạm về môi trường và phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ, phát triển rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp làm ăn chân chính. Các cơ quan chức năng cần chủ động phát hiện sớm những sai sót, nguy cơ vi phạm để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, hạn chế thiệt hại ngay từ đầu.

Đề nghị Công an tỉnh phát huy vai trò chủ công trong công tác phối hợp; các sở, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi thông tin, nhận diện phương thức, thủ đoạn vi phạm mới, dự báo những nguy cơ tiềm ẩn để tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý kịp thời. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm soát an toàn thực phẩm tại trường học, nhất là các trường nội trú, bán trú.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nhanh chóng, hiệu quả, không gây phiền hà cho doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh. Việc tăng cường quản lý phải gắn với tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội và đảm bảo môi trường phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.