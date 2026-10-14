Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina bị điều tra vì khoản tiền gần 190.000 USD

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia. Ảnh: buenosairesherald.com

Theo hồ sơ vụ án ngày 13-10, Công tố viên liên bang Gerardo Pollicita đề nghị Thẩm phán Ariel Lijo triển khai 15 biện pháp điều tra nhằm xác minh nguồn gốc các khoản tiền liên quan đến ông Tapia.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2018-2020, tài khoản của ông Tapia tại Ngân hàng Credicoop nhận 3 khoản chuyển tiền quốc tế với tổng trị giá gần 190.000 USD, được ghi nhận là xuất phát từ Thụy Sĩ dưới tên người gửi viết tắt của FIFA.

Do các khoản tiền này không xuất hiện trong bản kê khai tài sản, cơ quan công tố đề nghị gửi yêu cầu tương trợ tư pháp tới Thụy Sĩ để xác định đây là thù lao, phụ cấp hay hoa hồng.

Ngoài ra, các điều tra viên phát hiện 37 khoản tiền gửi từ Nghiệp đoàn Lái xe tải Argentina, trị giá gần 1,5 triệu peso, vào tài khoản nhận lương của ông Tapia trong giai đoạn 2016-2019 nhưng không được kê khai.

Tòa án cũng yêu cầu AFA giải trình việc cấp thẻ tín dụng cơ quan và khoản công tác phí hơn 31 triệu peso cho ông Tapia trong giai đoạn 2020-2023.

Trong khuôn khổ điều tra, công tố viên còn đề nghị dỡ bỏ bảo mật ngân hàng và tài chính đối với bà Paola Moyano, vợ cũ ông Tapia, nhằm làm rõ nguồn gốc tài sản. Hồ sơ cho thấy 2 người từng cùng đứng tên trong các tài khoản ngân hàng và một két an toàn chứa 620.000 USD tiền mặt.

Các cáo buộc hiện là nội dung điều tra; chưa có kết luận tư pháp xác định ông Tapia phạm pháp.