Vụ Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, phong tỏa tài khoản, kê biên nhiều bất động sản

Liên quan vụ án nhận hối lộ, sai phạm gây thất thoát lãng phí tại Dự án mỏ sắt Quý Xa, Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 31 bị can.

Một nhà máy luyện kim. Ảnh: AI

Thoái vốn không làm thay đổi bản chất hành vi phạm tội

CQĐT đã thu thập tài liệu liên quan việc thoái vốn nhà nước của Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty LAMICO tại Công ty Việt Trung.

Theo đó, ngày 13/7/2026, Tổng công ty Thép nhận hơn 1.048 tỷ đồng theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cho Công ty cổ phần Khai thác và chế biến kim loại Thủ Đô. Giá chuyển nhượng cao hơn số tiền đầu tư (930 tỷ đồng) là 118,4 tỷ đồng.

Đối với LAMICO, khi cổ phần hóa, năm 2015, UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt giá trị doanh nghiệp của LAMICO với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là gần 65 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn góp của LAMICO tại Công ty Việt Trung là 35,76 tỷ đồng.

Ngày 23/2/2016, HĐQT LAMICO lập sổ đăng ký cổ đông mới, Lamico chính thức thoái vốn Nhà nước tại Công ty Việt Trung.

Thông qua việc thoái vốn nêu trên, Tổng công ty Thép và UBND tỉnh Lào Cai xác định vốn nhà nước mà Tổng công ty Thép và Công ty LAMICO đầu tư tại Công ty Việt Trung đã được bảo toàn.

Tuy nhiên, CQĐT cho rằng tài sản nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm tội phạm hoàn thành, trước thời điểm Tổng công ty Thép và Công ty LAMICO thoái vốn tại Công ty Việt Trung.

Việc thoái vốn không làm thay đổi bản chất hành vi phạm tội, khách thể tội phạm và tài sản Nhà nước đã bị xâm phạm, hậu quả, thiệt hại đã xảy ra.

Nếu tội phạm không xảy ra, số tiền Nhà nước thu được từ việc thoái vốn sẽ lớn hơn số tiền thoái vốn thực tế.

Việc Nhà nước thoái vốn, thu đủ số tiền đã đầu tư không đồng nghĩa với hậu quả, thiệt hại do tội phạm gây ra đã được khắc phục.

Vì vậy, các bị can, tổ chức và cá nhân liên quan phải khắc phục hậu quả, thiệt hại theo kết quả điều tra vụ án.

Phong tỏa tài khoản, kê biên nhiều bất động sản

Quá trình điều tra, CQĐT phong tỏa 2 tài khoản ngân hàng, trong đó tài khoản của bị can Tạ Quang Thiều, cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Trung có số tiền 8,7 tỷ đồng, tài khoản bị can Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty thép Việt Nam có 32.000 USD.

Bị can Đậu Văn Hùng còn bị kê biên 6 bất động sản gồm nhiều căn hộ ở TP. HCM. Bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Trung bị kê biên một căn hộ tại 72A Nguyễn Trãi (Hà Nội). Tổng số bất động sản bị kê biên, ngăn chặn giao dịch trong vụ án là 15.

Một số bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng, trong đó, bị can Bùi Thanh Bình đã nộp khắc phục 3 lần tổng số tiền 10 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư thương mại XNK Việt Phát nộp khắc phục 6 tỷ đồng. Bị can Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty Tiến Đại Phát nộp khắc phục 3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra bổ sung, 12 doanh nghiệp mua quặng sắt giá rẻ của Công ty Việt Trung đã nộp tiền, giao tài sản với giá trị tạm tính 336,9 tỷ đồng trên tổng số 434,7 tỷ đồng thiệt hại.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện Kim Việt Trung, do bị can Bùi Thanh Bình làm Tổng giám đốc là doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Quá trình hoạt động, tại Công ty Việt Trung đã xảy ra sai phạm trong việc thực hiện gói thầu EPC của Dự án Gang thép Lào Cai gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Bùi Thanh Bình nhận hối lộ hơn 62 tỷ đồng để bán quặng sắt giá rẻ, mua than cốc giá đắt và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước.