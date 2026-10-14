Đà Nẵng quyết liệt làm sạch địa bàn, không để ma túy có cơ hội len lỏi Siết chặt quản lý, không để phát sinh điểm nóng

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết Quý III và 9 tháng đầu năm 2026; tổng kết đợt cao điểm 45 ngày đêm.

Siết chặt quản lý, không để phát sinh điểm nóng

Bên cạnh những kết quả tích cực sau đợt cao điểm, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Đà Nẵng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thực tế này đặt ra yêu cầu không được thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, càng không để xuất hiện tâm lý buông lỏng sau cao điểm. Công tác phòng, chống ma túy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện nhiệm vụ; lấy hiệu quả phát hiện, quản lý, xử lý đối tượng và chuyển hóa địa bàn làm thước đo thực chất.

Trên tinh thần đó, Giám đốc Công an TP yêu cầu Công an các xã, phường tập trung quản lý, giải quyết số người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện qua đợt cao điểm 45 ngày đêm; duy trì việc theo dõi, tổ chức xét nghiệm đột xuất thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. Mục tiêu là làm sạch địa bàn một cách bền vững, khắc phục tình trạng phát hiện đối tượng nhưng không lập hồ sơ, hoặc đã lập hồ sơ nhưng thiếu theo dõi, quản lý, tạo kẽ hở để phát sinh tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Công an cấp xã phải chủ động đánh giá lại tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy sau cao điểm và sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương điều chỉnh, bổ sung lộ trình xây dựng thôn, tổ dân phố không ma túy, gắn với mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy. Đối với những địa bàn đã được rà soát, làm sạch ma túy và chuyển hóa thành công, yêu cầu đặt ra là tiếp tục duy trì kết quả, không để tái diễn tình trạng phức tạp. Công an cơ sở phải thường xuyên nắm chắc tình hình, rà soát, phát hiện, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan đến ma túy, kịp thời đấu tranh với những biểu hiện mới phát sinh.

Tại các địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, Công an địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề hoặc mở đợt cao điểm tiếp tục rà soát, phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối tượng, phục vụ làm sạch và chuyển hóa địa bàn. Việc triển khai phải bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, tránh hình thức, đối phó; kết quả kiểm tra, xử lý phải được thể hiện bằng tài liệu, biên bản cụ thể, bảo đảm khách quan, thực chất.

Rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả đấu tranh

Một trong những yêu cầu xuyên suốt được Giám đốc Công an TP nhấn mạnh là phải nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của Công an cấp xã trong phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy. Đối với hành vi vi phạm hành chính về ma túy và các đối tượng thuộc diện quản lý, Công an địa phương phải chủ động rà soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý theo thẩm quyền; không để xảy ra tình trạng bỏ lọt đối tượng, vụ việc hoặc trông chờ vào lực lượng khác.

Việc quản lý phải được thực hiện đồng bộ cả về nghiệp vụ và pháp luật, từ đưa đối tượng vào diện quản lý nghiệp vụ cơ bản như sưu tra, hiềm nghi, chuyên án đến quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Trường hợp để đơn vị, địa phương khác phát hiện, bắt giữ đối tượng thuộc diện mình quản lý, các đơn vị liên quan sẽ bị xem xét trách nhiệm. Yêu cầu này được áp dụng đối với cả những địa bàn đã và đang xây dựng xã, phường không ma túy, nhằm bảo đảm tính thực chất, bền vững của các tiêu chí đề ra.

Cùng với lực lượng Công an cấp xã, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác phòng ngừa, đấu tranh. Đặc biệt, đối với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Giám đốc Công an TP giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương, nhất là những nơi triển khai thiếu hiệu quả, có biểu hiện hình thức, đối phó hoặc nhiều ngày không phát hiện, xử lý vụ việc. Trọng tâm là kịp thời phát hiện tình trạng bỏ lọt người sử dụng trái phép chất ma túy, bỏ lọt đối tượng phạm tội không được đưa vào diện quản lý nghiệp vụ, cũng như những trường hợp đã có hồ sơ nhưng chưa được theo dõi, quản lý, xử lý chặt chẽ.

Cuộc chiến phòng, chống ma túy là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và kiểm tra, giám sát thường xuyên, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục siết chặt quản lý địa bàn, chủ động đấu tranh từ sớm, từ xa, không để hình thành điểm nóng về ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng không ma túy đến hết năm 2028.