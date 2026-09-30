Trong 8 tháng đầu năm, Hàn Quốc đón 15,05 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi tiêu bằng thẻ tín dụng của du khách nước ngoài trong lĩnh vực du lịch tăng 48,5%, đạt 14.020 tỉ won, tương đương khoảng 10,5 tỉ USD.

Trong 8 tháng, Hàn Quốc đón 15,05 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: KTO

Những con số này cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch, đồng thời phản ánh tác động của các chính sách tạo thuận lợi cho du khách.

Một trong những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng là việc Hàn Quốc giảm bớt các rào cản về thủ tục nhập cảnh. Nước này đã nới lỏng yêu cầu đối với thị thực nhập cảnh nhiều lần dành cho công dân 11 quốc gia Đông Nam Á, đồng thời thí điểm miễn thị thực đối với các đoàn khách du lịch Indonesia. Một số trung tâm xử lý thị thực ở nước ngoài cũng đơn giản hóa quy trình kiểm tra hồ sơ.

Việc tạo thuận lợi cho du khách góp phần mở rộng nguồn khách, đặc biệt tại các thị trường Đông Nam Á. Lượng khách từ Indonesia tăng 22,5%, trong bối cảnh số tuyến bay thẳng tới Hàn Quốc tăng 8,8%. Đây là tín hiệu cho thấy chính sách thị thực và kết nối hàng không có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc thúc đẩy nhu cầu du lịch.

So với một số điểm đến lớn trong khu vực, đà tăng của Hàn Quốc cũng đáng chú ý. Trong cùng kỳ, lượng khách đến Nhật Bản và Thái Lan lần lượt giảm 2,7% và 3,1%, trong khi Hàn Quốc ghi nhận mức tăng tại nhiều thị trường chủ chốt.

Không chỉ gia tăng về số lượng, dòng khách quốc tế cũng có dấu hiệu phân bổ rộng hơn. Gần 28% du khách nhập cảnh qua các sân bay và cảng biển địa phương, cho thấy các thành phố ven biển và khu vực ngoài Seoul ngày càng được du khách quan tâm. Xu hướng này có thể góp phần đưa nguồn thu du lịch đến nhiều địa phương thay vì tập trung chủ yếu tại thủ đô.

Bên cạnh chính sách thị thực, K-culture tiếp tục là một kênh quảng bá hiệu quả cho hình ảnh Hàn Quốc.

Chính phủ phối hợp với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và tổ chức các sự kiện trải nghiệm tại Đông Nam Á, qua đó chuyển sự quan tâm trên không gian số thành nhu cầu du lịch thực tế. Một sự kiện giới thiệu phong cách sống Hàn Quốc tại Singapore, thu hút 120.000 lượt khách trong ba ngày.

Những diễn biến trên cho thấy sức hút văn hóa và chính sách thuận lợi hóa đi lại có thể bổ trợ cho nhau. Khi thủ tục nhập cảnh được đơn giản hóa, sức lan tỏa của âm nhạc, điện ảnh, ẩm thực và phong cách sống Hàn Quốc có thêm điều kiện chuyển hóa thành động lực thu hút du khách.