Hộ chiếu Malaysia xếp thứ 2 thế giới

Toàn cảnh đường chân trời Kuala Lumpur, Malaysia, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Theo Malay Mail, dữ liệu trên hệ thống Passport Index công bố hộ chiếu Malaysia đứng thứ 2 toàn cầu, đồng hạng với Singapore, tăng một bậc so với năm ngoái. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đứng đầu về sức mạnh hộ chiếu.

Cục Nhập cư Malaysia cho biết kết quả này phản ánh mức độ chấp nhận quốc tế đối với hộ chiếu nước này. Người mang hộ chiếu Malaysia có thể tiếp cận 175 điểm đến, gồm 129 nơi miễn thị thực và 46 nơi cấp visa khi nhập cảnh. Công dân Malaysia cần xin visa trước khi tới 23 điểm đến.

Khác biệt thứ hạng hộ chiếu Malaysia

Trong khi đó, bảng xếp hạng Henley Passport Index (HPI) hiển thị hộ chiếu Malaysia đứng thứ 7 toàn cầu, đồng hạng với Australia, Canada, Czechia, Latvia, New Zealand, Slovakia và Slovenia.

Công dân Malaysia được tiếp cận 183 điểm đến mà không cần xin visa trước, trong đó cách tính của Henley bao gồm các trường hợp miễn visa hoặc được cấp visa tại cửa khẩu.

Hộ chiếu Malaysia mới được giới thiệu tại lễ ra mắt ở Kuala Lumpur, ngày 30/6. Ảnh: Yusof Isa.

Thứ hạng hộ chiếu Malaysia khác nhau giữa Passport Index và Henley Passport Index do đây là 2 hệ thống đánh giá riêng biệt.

HPI đánh giá hộ chiếu dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể tiếp cận mà không cần xin visa trước. Bảng được xây dựng từ dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), kết hợp phân tích của đội ngũ nghiên cứu.

Trong khi đó, Passport Index là nền tảng tương tác ra mắt năm 2014, cho phép hiển thị, sắp xếp và xếp hạng hộ chiếu trên thế giới. Nền tảng này ghi nhận hơn 65 triệu lượt xem vào tháng 12/2020 và được sử dụng để tham khảo sức mạnh hộ chiếu.

Vì sao hộ chiếu Malaysia trong nhóm quyền lực?

Theo chuyên trang các nước Đông Nam Á Seasia, hộ chiếu mạnh không tự nhiên xuất hiện. Các quốc gia có nền quản trị ổn định, kinh tế vững và mạng lưới ngoại giao rộng thường có nhiều thuận lợi hơn khi đàm phán các thỏa thuận đi lại có tính tương hỗ.

Ngược lại, các quốc gia đối mặt với xung đột nội bộ hoặc quan hệ quốc tế căng thẳng thường gặp khó khăn hơn trong việc đạt được những thỏa thuận tương tự.

Malaysia được Seasia dẫn như một ví dụ về kết quả của hoạt động ngoại giao tích cực. Trong 2 thập niên qua, nước này liên tục cải thiện thứ hạng và lọt nhóm 10 hộ chiếu mạnh nhất thế giới.

Du khách tham quan đền Sri Subramaniar Swamy tại Batu Caves, Malaysia, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Malaysia được xếp vào nhóm quốc gia có chính trị ổn định, rủi ro nhập cư thấp và thể chế tương đối minh bạch. Công dân Malaysia được các cơ quan nhập cư đánh giá là nhóm du khách có rủi ro thấp, tuân thủ pháp luật, qua đó được hưởng nhiều chính sách miễn thị thực.

Uy tín kinh tế cũng là yếu tố được chuyên trang Đông Nam Á đề cập. Malaysia hiện là trung tâm sản xuất và thương mại lớn của khu vực, có lực lượng lao động trình độ cao, sức mua ổn định và hình ảnh du lịch có trách nhiệm. Những yếu tố này góp phần củng cố niềm tin quốc tế đối với công dân Malaysia.

Singapore và Malaysia đều phát triển thành các trung tâm kinh tế khu vực, phụ thuộc nhiều vào kết nối và hợp tác xuyên biên giới. Với Malaysia, nhu cầu tạo thuận lợi cho kỹ sư, doanh nhân và lao động có kỹ năng di chuyển qua biên giới được xem là một phần trong chính sách kinh tế của nước này.

Ngoài ra, trình độ giáo dục, sức mua và hình ảnh du khách có trách nhiệm cũng được cho là góp phần củng cố niềm tin quốc tế đối với công dân Malaysia.

Du khách chụp ảnh đường chân trời Kuala Lumpur từ một quán bar năm 2019. Ảnh: Reuters.

Nếu kinh tế tạo dựng uy tín, ngoại giao giúp duy trì và mở rộng uy tín đó. Malaysia tận dụng chính sách ngoại giao đa phương để mở rộng khả năng tiếp cận tại Trung Đông, Nam Á và châu Phi, đồng thời duy trì quan hệ với các nước phương Tây. Hoạt động này góp phần tạo nên mạng lưới đi lại rộng, giúp hộ chiếu Malaysia được chấp nhận tại nhiều khu vực trên thế giới.

Một hộ chiếu mạnh không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn đem lại lợi ích thực tế. Người Malaysia có thể bỏ qua thủ tục xin visa, không cần xếp hàng tại đại sứ quán hoặc chờ xét duyệt hồ sơ, đồng thời tiết kiệm hàng trăm USD chi phí thị thực cho mỗi chuyến đi.

Sự linh hoạt này cũng cho phép họ dễ dàng săn vé rẻ vào phút chót hoặc thực hiện các chuyến đi ngẫu hứng mà không phải chờ hoàn tất thủ tục visa, một lợi thế được đặt trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi nhanh.