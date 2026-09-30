Gần 80 doanh nghiệp 'bắt tay' tìm kiếm thị trường cho đặc sản địa phương

Chiều 30/9, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026.

Kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho sản phẩm Bắc Trung Bộ

Đây là cam kết mà các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị, kênh bán lẻ trên toàn quốc như: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu KTS Mall, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh, Chi nhánh Công ty CP Thương mại bách hóa Xanh - Cửa hàng Bách hóa Xanh Hà Tĩnh… nhấn mạnh tại hội nghị.

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026.

Là đơn vị trực tiếp phân phối hàng hóa tới người tiêu dùng, ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết, hàng Việt ngày càng chiếm được niềm tin của khách hàng trong tỉnh nhờ nguồn gốc rõ ràng, nhãn hiệu uy tín, chất lượng không thua kém hàng ngoại.

Các sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất lượng, tốt cho sức khỏe, sản phẩm OCOP luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Tuy nhiên, sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị Co.opmart còn chưa nhiều. Nguyên nhân do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm chế biến còn ít, chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của siêu thị.

Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh nhấn mạnh, để sản phẩm OCOP thực sự chinh phục thị trường, cần có sự nỗ lực từ nhiều phía. Các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư vào chế biến sâu, đảm bảo sản lượng ổn định, cải tiến mẫu mã bao bì.

Đại diện Cửa hàng Bách hóa Xanh Hà Tĩnh chia sẻ về nhu cầu thị trường, yêu cầu đối với sản phẩm và những điều kiện cần thiết để hàng hóa tham gia hệ thống phân phối.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Ngọc, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thương mại bách hóa Xanh - Cửa hàng Bách hóa Xanh Hà Tĩnh cho hay, quy trình kết nối tiêu thụ nông sản vào hệ thống chuỗi siêu thị Bách hóa Xanh nói chung và tại khu vực như Hà Tĩnh đòi hỏi các hợp tác xã, doanh nghiệp hoặc hộ sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và năng lực cung ứng.

Khi bao bì, nhãn mác, mã vạch và truy xuất nguồn gốc hoàn thiện theo đúng quy định thương mại hiện hành, thì siêu thị cam kết hợp tác lâu dài, xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và phát triển thương hiệu cho sản phẩm.

Đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng mạng lưới nhà cung cấp

Bà Nguyễn Thị Lý, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Chi nhánh Nghệ An, phụ trách hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại tại khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh khẳng định, các địa phương trong vùng có nhiều tiềm năng về sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu, với nhiều sản phẩm có lợi thế và khả năng mở rộng thị trường.

Đại diện VCCI Chi nhánh Nghệ An khẳng định, các địa phương trong vùng có nhiều tiềm năng về sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu.

Tuy nhiên, để tiềm năng trở thành giá trị kinh tế, sản xuất phải gắn với thị trường, sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu của người mua và doanh nghiệp cần được kết nối với các chuỗi phân phối, chuỗi cung ứng phù hợp.

Bởi vậy, đại diện VCCI Chi nhánh Nghệ An nêu ra 5 giải pháp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chuyển từ quảng bá đơn thuần sang kết nối thị trường và xây dựng chuỗi liên kết, góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng tham gia chuỗi phân phối, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Hà Tĩnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng đánh giá cao cách làm chủ động, sáng tạo của Sở Công Thương Hà Tĩnh trong tổ chức hội nghị.

Chương trình không chỉ tạo không gian kết nối doanh nghiệp, mở rộng đầu ra cho sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa khu vực Bắc Trung Bộ.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là hoạt động Business Matching (B2B), tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, nhà cung cấp trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, nền tảng thương mại điện tử và các tổ chức xúc tiến thương mại.

Qua hoạt động B2B, việc kết nối cung - cầu được thực hiện trực tiếp hơn, hướng tới những quan hệ hợp tác cụ thể thay vì chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu sản phẩm. Tại các bàn kết nối, các bên tập trung trao đổi về nhu cầu nguồn hàng, tiêu chuẩn sản phẩm, năng lực cung ứng, thị trường mục tiêu, phương thức phân phối và các điều kiện hợp tác.

Trong khuôn khô chương tình, hội nghị cũng đã tổ chức trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm thế mạnh của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý, hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm Hà Tĩnh trên nền tảng thương mại điện tử tạo thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương.