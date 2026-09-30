SHS chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%

SHS dự kiến dành gần 450 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. (Ảnh minh họa)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa ban hành quyết định chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5% mệnh giá, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu.

Theo Quyết định số 57/2026/QĐ-HĐQT ngày 29/9/2026, tổng giá trị cổ tức SHS dự kiến chi trả là 449,73 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 9/10/2026 và ngày thanh toán là 16/10/2026.

Phương án chi trả cổ tức được SHS triển khai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Bên cạnh cổ tức bằng tiền, ngày 10/9/2026, HĐQT SHS đã thông qua việc triển khai phương án dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, theo đó cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 44.973.111 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Theo các phương án đã được thông qua, cổ đông SHS sẽ nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5% và dự kiến nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%.

Năm 2025, SHS ghi nhận doanh thu 3.669 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.649,4 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản đạt 23.031 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 12.602 tỷ đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nằm trong kế hoạch tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua. Theo đó, vốn điều lệ SHS dự kiến tăng từ 8.994,6 tỷ đồng lên khoảng 10.064,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SHS đạt 27.567 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 370 tỷ đồng.