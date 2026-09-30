Khi lòng dân trở thành sức mạnh

Có những chủ trương khi ban hành bằng nghị quyết, kế hoạch, chương trình... có cảm giác khô cứng, nhưng khi đi vào cuộc sống, chủ trương đó được khẳng định thông qua những điều thật giản dị: Mảnh vườn có thêm cây giống, phụ nữ nghèo có thêm sinh kế, “Đường cờ Tổ quốc” được xây dựng từ nguồn xã hội hóa… Ở xã vùng cao Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai), những việc làm ấy đang lan tỏa phương thức xây dựng Đảng từ cơ sở. Đó là, khi cán bộ gần dân hơn, tổ chức đảng và các đoàn thể lấy lợi ích chính đáng của Nhân dân làm điểm xuất phát, thì chủ trương của Đảng sẽ có sức sống mãnh liệt, niềm tin được bồi đắp, sức mạnh cộng đồng được nhân lên.

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” ở Phúc Khánh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

TỪ SÂU SÁT CƠ SỞ ĐẾN SỨC MẠNH LÒNG DÂN

Sau sáp nhập, xã Phúc Khánh có 11 thôn bản với 12 dân tộc - hơn 8.500 nhân khẩu cùng chung sống. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền xã xác định: Cán bộ không thể ngồi trong phòng làm việc chỉ đạo, mà phải xuống với dân, hiểu dân và tìm cách đưa chủ trương đến với từng thôn, từng hộ gia đình.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Đảng ủy xã Phúc Khánh đã ban hành và triển khai hiệu quả Kế hoạch 07-KH/ĐU về thực hiện các hoạt động dân vận với chủ đề “Bám thôn, sát dân - Vì cộng đồng đoàn kết”; trong đó, phương châm hành động “Lắng nghe dân nói - Hiểu dân cần - Làm dân tin” được quán triệt xuyên suốt.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Khánh cho biết: Từ những việc làm cụ thể, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nâng lên rõ rệt. Công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả hơn; chủ trương phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng chống thiên tai được triển khai sát thực tế. Điều quan trọng nhất là hình ảnh người cán bộ gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân ngày càng được củng cố vững chắc trong lòng Nhân dân.

Những nhóm Zalo kết nối từ xã đến thôn giờ đây không đơn thuần là công cụ trao đổi công việc hành chính, mà đã trở thành cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Một tổ chức chính trị vững mạnh không chỉ dựa vào bộ máy hành chính, mà sức mạnh còn ở khả năng tập hợp quần chúng, khơi dậy tinh thần tự chủ và làm thế nào để mỗi người dân thành chủ thể tham gia xây dựng quê hương.

Điểm sáng trong công tác vận động quần chúng ở Phúc Khánh thời gian qua được thể hiện từ vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thông qua mô hình “Từ sinh kế đến an sinh - Hành động thiết thực vì hội viên phụ nữ”.

Hỗ trợ con giống, tạo sinh kế cho hội viên phụ nữ ở các thôn.

Chị Lương Thị Đương, hội viên Chi hội Phụ nữ Già Thượng chia sẻ: Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm hỗ trợ con giống, gia đình tôi có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế của gia đình, đồng thời giúp đỡ các hội viên còn khó khăn khi có điều kiện.

Điều đáng nói, thay vì vận động chung chung, các cấp hội tiến hành khảo sát kỹ lưỡng, lập danh sách hội viên nghèo, cận nghèo, đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ đúng "trúng" và"đúng" đối tượng.

Từ cách làm trên, rút ra bài học trong công tác dân vận thời kỳ mới: Muốn vận động được dân thì trước hết phải "hiểu dân cần" gì. Thực tế trong cuộc sống, người dân cần sự giúp đỡ đúng lúc, chính sách đến đúng đối tượng và tổ chức đồng hành khi hoạn nạn. Minh chứng sinh động tại thôn Già Hạ, thôn Già Thượng khi 4 hội viên phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, hơn 120 hội viên phụ nữ đã không quản ngại cùng nhau xuống đồng cấy lúa, giúp các gia đình bảo đảm kịp thời vụ. Không có khẩu hiệu hô hào hình thức, chỉ có những phụ nữ cùng bước xuống bùn sâu, cùng làm, cùng chia sẻ. Chính từ những việc làm bình dị ấy, tình làng nghĩa xóm, tinh thần "tương thân tương ái" và niềm tin vào tổ chức được hun đúc bền chặt.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Khánh luôn xác định muốn giúp hội viên thì trước hết phải nắm được hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của từng gia đình. Vì vậy, Hội đã rà soát, lập danh sách hội viên nghèo, cận nghèo, đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Người cần cây giống thì hỗ trợ cây giống. Người cần con giống thì hỗ trợ con giống. Những gia đình khó khăn về nhà ở, đường giao thông thì cùng bàn bạc, tìm cách tháo gỡ.

Bà Vũ Thị Trang Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Khánh chia sẻ: Điều chúng tôi vui nhất là từ việc làm cụ thể đã tạo được sự đồng thuận và tinh thần tương trợ trong hội viên. Chúng tôi mong muốn công tác Hội không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, mà thực sự trở thành điểm tựa để hội viên tự tin vươn lên, ổn định cuộc sống và cùng xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết.

TỪNG VIỆC LÀM BÌNH DỊ BỒI ĐẮP NIỀM TIN VÀO ĐẢNG

Tại Phúc Khánh, các mô hình phát triển kinh tế do hội viên phụ nữ làm chủ đang minh chứng cho tư duy dân vận mới: chuyển từ hỗ trợ mang tính bao cấp sang tạo sinh kế và trao cơ hội tự vươn lên. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao ra đời và khẳng định giá trị tại thôn Già Hạ, Già Thượng, Việt Tiến. Các mô hình trồng dâu nuôi tằm, phát triển kinh tế đồi rừng… mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, 11/11 chi hội duy trì hiệu quả mô hình tiết kiệm với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng, giúp 43 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Các sản phẩm đặc trưng như cốm đạt chuẩn OCOP 3 sao, minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của kinh tế nông thôn khi người dân được tiếp sức đúng hướng.

Hoạt động dân vận “bám thôn, sát dân” của các tổ chức chính trị ở xã Phúc Khánh.

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tiếp tục tạo dấu ấn sâu đậm. Toàn xã duy trì 11/11 chi hội thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, 15 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, các tuyến đường hoa phụ nữ tự quản, mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Công trình đường hoa dài 1.300 m tại thôn Làng Nủ hay mô hình “Ngôi nhà xanh” tại Phúc Khánh "Biến rác thải thành nguồn quỹ an sinh", đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Sức sống của chủ trương “bám thôn, sát dân” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được khắc họa rõ nét và xúc động nhất tại khu tái thiết Làng Nủ hôm nay. Cấp ủy, chính quyền xã Phúc Khánh đã huy động được sức mạnh tập thể, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên cùng tham gia; giúp người dân vơi đi nỗi buồn, hướng tới tương lai, tăng cường đoàn kết và cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

Gần hai năm sau trận lũ quét kinh hoàng, từ đống đổ nát và nỗi đau thương tột cùng, những mái nhà mới, những con đường bê tông phẳng lì và những khát vọng sống mới đã vươn lên mạnh mẽ. Trong những ngày Thu lịch sử, mừng Tết Độc lập, người dân Làng Nủ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lại chung tay dựng nên tuyến đường cờ Tổ quốc dài gần 1 km, từ khu vực Bia đá Làng Nủ đến Nhà văn hóa thôn, với 190 cột cờ thẳng tắp dọc hai bên đường. Công trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Khánh chủ trì thực hiện.

Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và Nhân dân cùng nhau lắp đặt đường cờ tại Khu tái định cư Làng Nủ.

Sắc đỏ thắm của cờ Đảng, cờ Tổ quốc rợp bóng hòa quyện cùng màu xanh của núi rừng và những vườn cây đơm quả, tạo nên diện mạo mới đầy sức sống cho một ngôi làng hạnh phúc đang hồi sinh. Từ sáng sớm, tiếng cuốc, tiếng xẻng rộn ràng; người đào hố, người dựng cột, mỗi người một tay tự làm đẹp con đường quê mình. Ban ngày, bà con lại ra đồng chăm sóc mùa màng; tối đến trở về những căn nhà mới kiên cố, ấm áp tình người.

Chị Nguyễn Thị Kim ở Khu tái định cư Làng Nủ xúc động chia sẻ: "Có những con đường đẹp như thế này, tự nhiên trong lòng mình cảm thấy được quan tâm rất nhiều, thấy yêu cuộc sống này hơn, có niềm tin vào cuộc sống hơn".

Hai năm trước, tháng 9 ở Làng Nủ là một ký ức đau thương không thể nào quên. Nhưng hôm nay, giữa mùa thu sắc vàng, cuộc sống nơi đây đang bừng sáng với màu xanh bình yên và hy vọng. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Khánh khẳng định: Mỗi lá cờ tung bay là một dấu hiệu của sự hồi sinh mạnh mẽ; mỗi người dân góp sức dựng cờ là góp thêm một viên gạch vững chắc vào khối đại đoàn kết, củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của đất nước.

Thực tiễn sinh động tại xã Phúc Khánh và đặc biệt là từ mảnh đất Làng Nủ kiên cường đã đúc rút những bài học mang tầm khái quát sâu sắc cho công tác xây dựng Đảng hiện nay: Làm thế nào để chủ trương của Đảng không chỉ nằm trên giấy mà thực sự đi vào đời sống? Làm thế nào để người dân cảm nhận được sự đổi mới từng ngày?

Câu trả lời không nằm ở những khẩu hiệu cao siêu, mà bắt nguồn từ chính tác phong của cán bộ: Có thường xuyên xuống cơ sở hay không? Có nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ dân khó khăn hay không? Có giải quyết công việc thấu đáo, “nói đi đôi với làm” hay không? Và trên hết, có coi sự hài lòng, đồng thuận của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc hay không?

BÀI HỌC CỐT LÕI TỪ THỰC TIỄN

Từ thực tiễn ở Phúc Khánh, có thể đúc kết ba bài học cốt lõi trong công tác dân vận và xây dựng Đảng ở cơ sở. Đó cũng chính là giải pháp mà Đảng bộ, chính quyền xã đã thực hiện trong thời gian qua trong đổi mới công tác dân vận góp xây dựng Đảng vững mạnh ở cơ sở. Đó là: Dân vận phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của Nhân dân, tuyệt đối không áp dụng dập khuôn, máy móc; Dân vận phải gắn liền với lợi ích thiết thực – đó là sinh kế, là con giống, cây giống, là đường giao thông, nhà cửa, tri thức số và sự sẻ chia kịp thời trong hoạn nạn; Dân vận phải khơi dậy và phát huy được sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, chuyển hóa từ việc “Đảng vận động dân” sang “Đảng cùng dân hành động”.

Xây dựng Đảng là quá trình lâu dài và niềm tin của Nhân dân không thể có được trong ngày một ngày hai. Niềm tin ấy được bồi đắp qua từng cuộc tiếp xúc, từng lá đơn được giải quyết, từng mái nhà được dựng lên sau bão lũ và từng con đường quê được thắp sáng, ngập tràn cờ hoa trong những ngày lễ, tết...

Diện mạo Khu tái định cư Làng Nủ hôm nay, hồi sinh từ sức mạnh đoàn kết.

Tất cả những điều đó là minh chứng cho bài học giản dị nhưng có giá trị bền vững rằng: Khi Đảng tin dân, trọng dân, dựa vào dân và chăm lo trọn vẹn lợi ích chính đáng của dân; khi đội ngũ cán bộ thực sự “bám thôn, sát dân”; khi người dân được tham gia, được thụ hưởng thành quả, thì khoảng cách giữa “ý Đảng” và “lòng dân” sẽ được xóa nhòa.

Sức mạnh của Đảng ở cơ sở được nuôi dưỡng từ những việc làm bình dị. Về Phúc Khánh hôm nay, bắt gặp những lá cờ tung bay trên đường mới, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc và những bàn tay đoàn kết chung sức đồng lòng giữa Đảng và Nhân dân, cảm nhận được dòng chảy mãnh liệt của niềm tin - nguồn lực vững chắc nhất để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.