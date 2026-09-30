Ngân hàng Nhà nước làm rõ thông tin 'giám sát khách VIP'

Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư không đưa khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng về phòng, chống rửa tiền. Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa lên tiếng làm rõ một số thông tin liên quan đến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Theo NHNN, thời gian gần đây xuất hiện cách hiểu cho rằng dự thảo đưa khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên hoặc lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng về phòng, chống rửa tiền. Cách hiểu này chưa phản ánh đúng bản chất của quy định đang được xây dựng.

NHNN cho biết đối tượng giám sát theo dự thảo là các tổ chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các pháp nhân khác thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Việc thu thập một số thông tin liên quan đến cơ cấu khách hàng, khách hàng có mức độ rủi ro cao, khách hàng ưu tiên, cổ đông lớn, người quản lý hoặc những nhóm khách hàng đặc thù nhằm phục vụ đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức được giám sát.

Theo cơ quan quản lý, đây là dữ liệu đầu vào để xem xét mức độ tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền của tổ chức, không đồng nghĩa từng khách hàng trong các nhóm trên trở thành đối tượng bị giám sát riêng.

NHNN cũng cho biết dự thảo không mở rộng đối tượng báo cáo so với quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Hoạt động giám sát nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, qua đó nhận diện nguy cơ, mức độ rủi ro và có biện pháp quản lý phù hợp.

Dự thảo Thông tư hiện đang trong quá trình lấy ý kiến, chưa phải quy định đã có hiệu lực.