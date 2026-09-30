Năm 2027, tiêu dùng an tâm với "Công nghệ trách nhiệm". Ảnh minh họa: Thanh Hòa - TTXVN

Ngày 30/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 7887/KH-BCT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027, với chủ đề “Công nghệ trách nhiệm – Tiếp cận công bằng – Tiêu dùng an tâm”.

Chủ đề năm 2027 được xác định trên cơ sở kết quả triển khai các hoạt động năm 2026 và những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số, thương mại điện tử phát triển nhanh, công nghệ ngày càng tham gia sâu vào quá trình tiêu dùng, từ tìm kiếm thông tin, giao kết hợp đồng, thanh toán đến giải quyết tranh chấp.

Theo Bộ Công Thương, sự phát triển của công nghệ mang lại nhiều thuận lợi cho người tiêu dùng nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin, an toàn giao dịch, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đáng chú ý, khả năng tiếp cận công nghệ và thông tin không đồng đều có thể khiến một số nhóm người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn hơn trong nhận diện rủi ro và bảo vệ quyền lợi.

Vì vậy, chủ đề năm 2027 tập trung vào ba nội dung gắn kết chặt chẽ. “Công nghệ trách nhiệm” nhấn mạnh việc ứng dụng, sử dụng và quản lý công nghệ theo hướng an toàn, minh bạch, có trách nhiệm, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng làm trọng tâm. “Tiếp cận công bằng” hướng tới bảo đảm người tiêu dùng có khả năng tiếp cận phù hợp với thông tin, sản phẩm, dịch vụ và các cơ chế bảo vệ quyền lợi, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương. “Tiêu dùng an tâm” hướng tới xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch, đáng tin cậy, giúp người tiêu dùng có đủ thông tin, kỹ năng và công cụ để lựa chọn, giao dịch và bảo vệ quyền lợi.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng được triển khai từ tháng 1/2027, tập trung trong tháng 3 - tháng cao điểm và kéo dài trong cả năm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, tổ chức và địa phương. Các hoạt động cũng được khuyến khích gắn với những thời điểm mua sắm cao điểm như Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và các mùa mua sắm trên thị trường.

Tại Trung ương, Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 là hoạt động trọng tâm, kết hợp với các chương trình cộng đồng và hoạt động hưởng ứng phù hợp với chủ đề. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người tiêu dùng và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ có trách nhiệm, mở rộng khả năng tiếp cận và hỗ trợ các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Tại các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn. Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh được khuyến khích triển khai các hình thức tuyên truyền, quảng bá phù hợp, góp phần đưa thông tin về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến gần hơn với cộng đồng.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Bộ Công Thương khuyến khích cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng nâng cao trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, công bằng, minh bạch; củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển bền vững./.