Từ 15/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc

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Thông tư nhằm hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phù hợp với pháp luật và yêu cầu thực tiễn; đồng thời làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền và giới hạn hoạt động của tổ chức này.

Theo quy định mới, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch, thiết thực và đúng quy định của pháp luật.

Không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc

Thông tư quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện cho cha mẹ học sinh, do cha mẹ học sinh bầu theo quy định, được thành lập tại nhóm, lớp và cơ sở giáo dục. Ban đại diện không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục không phải là cấp trên của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp. Các ban hoạt động theo chế độ tập thể, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định; không thay thế hoặc chuyển giao trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và các chủ thể có liên quan.

Đặc biệt, Ban đại diện không được can thiệp vào hoạt động quản trị, quản lý, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục; không can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh.

Ban đại diện cũng không được sử dụng danh nghĩa của tổ chức này để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Thông tư đồng thời làm rõ vai trò của Ban đại diện trong việc phối hợp giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục. Theo đó, Ban đại diện tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục theo nhiệm vụ, quyền được quy định.

Việc phối hợp có thể thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua các kênh thông tin, nền tảng số phù hợp. Cha mẹ học sinh không bắt buộc phải sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí.

Hoạt động phối hợp phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo quy định của pháp luật.

Không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ

Thông tư quy định rõ điều kiện hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.

Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện một hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động, Ban đại diện phải thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ bằng hình thức cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu hoặc thời hạn hỗ trợ.

Tổ chức này cũng không được lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ.

Trường hợp mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu của hoạt động, Ban đại diện phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức cho phù hợp, không yêu cầu cha mẹ học sinh bổ sung phần còn thiếu.

Việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được sử dụng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh.

Khoản hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng; phục vụ hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn.

Khoản hỗ trợ cũng không được dùng để chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục; chi cho các dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm tổ chức, bảo đảm của cơ sở giáo dục hoặc các nội dung khác không thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện hay bị pháp luật cấm.

Quy định về hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không thay thế và không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.