Khối ngoại lại mạnh tay bán ròng gần 900 tỷ

Sức chịu đựng của thị trường dường như đang tiến gần giới hạn. Áp lực bán bất ngờ dồn mạnh vào cuối phiên. Dù lực cầu nhanh chóng xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, diễn biến này vẫn cho thấy trạng thái giằng co ngày càng mong manh và bên bán đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Kết phiên, VN-Index giảm hơn 9 điểm, lùi tiếp về vùng 1.768,62 điểm. Độ rộng thị trường tương đương phiên trước với 178 mã giảm và 129 mã tăng, phản ánh xu hướng phân hóa chưa được cải thiện đáng kể. Đáng chú ý, sau VIC, đến lượt VHM giảm mạnh 1,86%.

Riêng VIC và VHM đã lấy đi khoảng 6 điểm của chỉ số, tiếp tục trở thành lực cản đáng kể đối với nỗ lực hồi phục của thị trường. Áp lực điều chỉnh cũng lan rộng sang nhóm dầu khí – năng lượng. Sau giai đoạn tăng điểm nhờ kỳ vọng giá dầu thế giới đi lên trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, nhóm này đồng loạt chịu áp lực chốt lời, với mức giảm trung bình trên 3% tại GAS, BSR, PLX, PVD, PVC, PVB...

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang thận trọng hơn đối với những nhóm cổ phiếu đã tăng nhờ kỳ vọng về yếu tố bên ngoài. Ở nhóm ngân hàng, diễn biến tiếp tục phân hóa. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, CTG, VPB, MBB tăng nhẹ, trong khi VCB đứng giá.

Ngược lại, TCB, STB, SSB cùng nhiều cổ phiếu khác giảm điểm. Nhóm chứng khoán cũng không tránh khỏi áp lực bán khi SSI, TCX, VCK, HCM, VND, VCI đồng loạt mất giá.

Đáng chú ý nhất là nhóm tiêu dùng – bán lẻ khi PNJ giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp, với dư bán lên tới 26 triệu cổ phiếu. MSN, VNM, SAB, VPL đồng loạt đỏ lửa, trong khi MWG và MCH chỉ tăng nhẹ 0,7%. Ngược chiều, dòng tiền tìm đến nhóm vận tải và hàng hóa công nghiệp, giúp GMD, MVN, VGR, SGP... tăng khá tích cực.

Thanh khoản tiếp tục là điểm nghẽn khi giá trị khớp lệnh trên ba sàn chỉ đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

Xét theo ngành, Bất động sản, Thực phẩm ghi nhận giá giảm với thanh khoản gia tăng, trong khi Điện, Thiết bị điện, Bán lẻ, Vật liệu xây dựng cùng cải thiện cả về điểm số lẫn thanh khoản, ngược lại Dầu khí, Chứng khoán, Thép suy giảm ở cả hai chỉ tiêu.

Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL. Việc chỉ số liên tục chịu áp lực trong điều kiện thanh khoản thấp cho thấy thị trường vẫn thiếu một động lực đủ mạnh để tạo nền tảng cho sự hồi phục bền vững.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 911,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 632,5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, FRT, MSN, GEE, DMX, VPI, GEX, GMD, POW, NT2.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, VIC, PNJ, VPB, VHM, NVL, ACB, HPG, BSR.

Tự doanh bán ròng 8,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 153,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khóp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, VGC, VPX, SSI, FPT, BID, ACB, VCB, STB, VIC.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, FRT, DMX, MSN, MBB, MSB, POW, VHM, GEX, VTP.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.023 tỷ đồng, tăng 82,8%, chiếm 24,5% tổng giá trị giao dịch. Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở LPB với 497,3 tỷ đồng tỷ đồng được bán bởi Tự doanh, ngoài ra Tự doanh còn mua thỏa thuận 215,7 tỷ ở VPB.

Bên cạnh đó, VHM với 279,2 tỷ đồng được Nước ngoài bán thỏa thuận cho nhà đầu tư trong nước. Trong khi đó, giao dịch thóa thuận ở TCB, HPG, HCM, VIX, STB, MSB, VIB được thực hiện chủ yếu giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Bán lẻ, Thực phẩm, Thiết bị điện, Điện, Kho bãi, Hóa chất, Vật liệu xây dựng, Khai khoáng; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí, Thép, Xây dựng, Vận tải thủy, CNTT, Hàng không, Nuôi trồng nông & hải sản, Khí đốt.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.