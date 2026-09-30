TP.HCM miễn thuế 5 năm cho khởi nghiệp sáng tạo

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Tại Kỳ họp thứ năm, kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết nhằm quy định chi tiết điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều 39 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Nội dung tập trung vào việc thực hiện ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo.

Chính sách được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất gồm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Nhóm thứ hai là tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, gồm trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ, nguồn lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nhóm thứ ba gồm chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và cá nhân khởi nghiệp sáng tạo có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức trên. Nhóm còn lại là cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về tiêu chí miễn thuế, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thu nhập từ dự án tạo sản phẩm, dịch vụ mới thuộc diện áp dụng. Đối với tổ chức khoa học và trung tâm đổi mới sáng tạo, thu nhập được xem xét là từ cung cấp nguồn lực, dịch vụ cho khởi nghiệp. Chuyên gia, nhà khoa học được áp dụng đối với thu nhập từ làm việc tại các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là 5 năm, kể từ thời điểm phát sinh thuế phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm liên tục.

Việc ưu đãi phải bảo đảm công khai, minh bạch, không trùng lặp. Nếu thuộc diện hưởng nhiều chính sách miễn, giảm thuế, người nộp thuế được lựa chọn chính sách có lợi nhất và giữ ổn định trong suốt thời gian hưởng ưu đãi.

Nghị quyết có hiệu lực từ 01/10/2026, thay thế Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang hưởng ưu đãi miễn thuế đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo theo nghị quyết cũ tiếp tục hưởng chính sách đó cho thời gian còn lại.