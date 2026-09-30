Công nghiệp quý III tăng tốc, tạo động lực cho tăng trưởng cuối năm

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 14%

Theo báo cáo của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), chỉ số toàn ngành công nghiệp -IIP tháng 9/2026 ước tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 17,1%), cao hơn mức tăng của tháng 7 và tháng 8. “Quý III/2026 tăng khoảng 15% cao nhất trong 3 quý của năm 2026 và cao hơn nhiều mức tăng 10,0% của quý III/2025; tính chung 9 tháng tăng 12,3%, cùng kỳ năm 2025 tăng 9,1%”- báo cáo Cục Công nghiệp nêu rõ.

Công nghiệp bứt tốc trong quý III/2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đáng chú ý, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý III/2026 ước tăng khoảng 14%, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 14-15%, đóng góp khoảng 4,3 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GDP quý III, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 3,5 điểm phần trăm mức cao nhất từ đầu năm.

Đánh giá của Cục Công nghiệp cho thấy, mức tăng IIP quý III cao hơn rõ rệt quý II là do có thêm năng lực sản xuất mới: Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 nâng sản lượng (sắt, thép của Quảng Ngãi 8 tháng tăng 54,7%); nhiều dự án FDI điện tử, linh kiện, thiết bị quang năng, ô tô tại Nghệ An, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh đi vào sản xuất. Vốn FDI thực hiện 8 tháng đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12,0%; trong đó 82,6% vốn FDI vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo .

Bên cạnh đó, cầu thế giới đối với sản phẩm điện tử, thiết bị hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo tăng rất mạnh (UNCTAD ghi nhận quý I/2026 thương mại bán dẫn toàn cầu tăng 25%; IMF nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam do xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao hơn dự kiến) xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện nửa đầu tháng 9 tiếp tục tăng 30,6% so với nửa đầu tháng 8.

Ước tính 9 tháng năm 2026, các ngành tăng trưởng tốt nhất phần lớn hội tụ hai yếu tố có năng lực sản xuất mới và có cầu thị trường mạnh. Cụ thể, sản xuất kim loại ước tăng 25,5%, nhờ năng lực luyện thép mới tại Quảng Ngãi và nhu cầu thép xây dựng tăng theo tiến độ các dự án đầu tư công; xe có động cơ ước tăng 15,3%, nhờ sức mua trong nước phục hồi và việc mở rộng sản xuất ô tô điện (Hà Tĩnh), ô tô và phụ trợ (Quảng Ninh); điện tử, máy vi tính ước tăng 15,2% (linh kiện điện tử tăng 28,6%, máy vi tính và thiết bị ngoại vi tăng 26,2%), nhờ cầu thế giới về thiết bị hạ tầng số và các dự án FDI mới; đồ uống tăng 17,4% nhờ tiêu dùng phục hồi; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị ước tăng 29,1%, chủ yếu do sửa chữa máy móc, thiết bị và sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy) tăng mạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, với đà tăng trưởng được duy trì và tăng tốc: IIP tháng 9 ước tăng 16,7% cao nhất trong quý III; chỉ số ngành sản xuất Việt Nam- PMI ngành sản xuất tháng 8/2026 đạt 53,3 điểm và tháng thứ 14 liên tiếp trên 50 điểm, sản lượng tăng nhanh nhất trong hơn 2 năm, đơn hàng mới tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2025. Với nền tảng tăng trưởng tích cực trong 9 tháng, cùng sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, khu vực công nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

6 giải pháp giữ đà tăng trưởng quý IV

Trên thực tế, với yêu cầu tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, việc sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2 con số không chỉ góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh mà còn cho thấy hiệu quả từ định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có chọn lọc và bền vững. Đây cũng là cơ sở để sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Cục Công nghiệp cũng đề xuất tập trung các giải pháp có tác động ngay trong quý IV/2026: Thứ nhất, tập trung làm việc và hỗ trợ các doanh nghiệp và địa phương đẩy mạnh tăng trưởng trong một số ngành công nghiệp có dư địa tăng trưởng tốt, tận dụng cơ hội thị trường từ mùa mua sắm lớn trong 3 tháng cuối năm tại các thị trường lớn. Tiêu biểu là ngành điện tử và thiết bị điện (thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu mạnh hơn nữa để tận dụng sức cầu sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử và máy tính phục vụ cho hạ tầng AI và mùa mua sắm điện tử tiêu dùng cuối năm tại Mỹ và châu Âu).

Thứ hai, kích cầu tiêu thụ sản phẩm công nghiệp trong nước. Phối hợp với Bộ Xây dựng, chủ đầu tư các dự án trọng điểm và các dự án xây dựng lớn ưu tiên sử dụng thép, xi măng, cáp điện, máy biến áp, thiết bị điện, sản phẩm cơ khí trong nước, bảo đảm cung ứng cho cao điểm giải ngân đầu tư công và xây dựng cuối năm. Làm việc và hỗ trợ các doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng ô tô và xe máy; đồ uống và các ngành hàng tiêu dùng trong nước, tận dụng động lực từ việc chuẩn bị nguồn hàng cho tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

Thứ ba, đưa nhanh năng lực sản xuất mới vào vận hành. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ dứt điểm thủ tục xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, đấu nối điện cho các dự án đã hoàn thành đầu tư, đang vận hành thử hoặc mở rộng công suất (ưu tiên kim loại, thép cán nóng, ô tô và linh kiện, thiết bị điện – điện tử, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ).

Thứ tư, bảo đảm các yếu tố đầu vào cho sản xuất. Cụ thể, bảo đảm vấn đề cung ứng điện cho khu công nghiệp, dự án trọng điểm.

Thứ năm, tiếp tục làm việc, hỗ trợ có trọng tâm các địa phương tăng trưởng thấp. Làm việc với các địa phương có IIP tăng dưới 13%, ưu tiên các đô thị lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) và nhóm phụ thuộc thủy điện, khoáng sản hoặc có nền tảng công nghiệp chế biến, chế tạo mỏng (Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Gia Lai, Huế...) để xác định doanh nghiệp, dự án có thể tăng sản lượng ngay trong quý IV.

Đặc biệt, Cục Công nghiệp sẽ tập trung hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong việc đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng, bàn giao hạ tầng khu, cụm công nghiệp để bảo đảm quỹ đất và mặt bằng phục vụ sản xuất sớm nhất cho các địa phương vì đây là một trong những vướng mắc được đề cập nhiều nhất từ các địa phương.

Thứ sáu, phát huy vai trò doanh nghiệp đầu chuỗi và công nghiệp hỗ trợ. Làm việc với các tập đoàn FDI đầu chuỗi (điện tử, ô tô, xe máy) để nắm kế hoạch sản xuất Quý IV, tháo gỡ vướng mắc về lao động, hải quan, điện; kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia chuỗi cung ứng, tăng đơn hàng cho doanh nghiệp trong nước ngay trong quý IV.

Bộ Công Thương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình làm việc với địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy đà tăng trưởng tại các vùng kinh tế trọng điểm, góp phần thực hiện mục tiêu sản xuất công nghiệp tăng trưởng 2 con số.