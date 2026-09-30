Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm cha mẹ người lạ vì lý do đặc biệt

Tian Rui (39 tuổi) quê ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, từng làm nghề giao hàng tại các vùng quê. Hiện anh điều hành một cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Nhiều năm đi giao hàng giúp Tian quen thuộc với những con đường quanh co, vùng núi hẻo lánh và các ngôi làng nằm cách xa khu dân cư. Công việc cũng khiến anh nhận ra một thực tế: Nhiều người cao tuổi phải sống một mình sau khi con cái rời quê hương đến các thành phố xa xôi hoặc ra nước ngoài làm việc.

Năm ngoái, Tian quyết định biến sự am hiểu địa phương ấy thành một dịch vụ đặc biệt. Anh thay mặt những người con đang ở xa để đến thăm bố mẹ già của họ ở quê nhà. Anh tự gọi mình là một "người trung gian" kết nối các thế hệ, theo SCMP.

Việc làm của Tian giúp kết nối cha mẹ già và con cái đang làm việc ở xa. Ảnh: Douyin

Khách hàng nhờ anh mua thuốc, thực phẩm, thậm chí cả bánh sinh nhật rồi băng qua những con đường vùng núi đến tận nhà cha mẹ họ. Khách hàng ở xa nhất của anh hiện sống tại Bolivia, cách Trung Quốc hơn 17.000 km.

Dù đời sống ngày càng được cải thiện, Tian nhận thấy người cao tuổi ở nông thôn thường mong muốn có người trò chuyện và quan tâm hơn là nhận được những món quà vật chất.

Tian từng đến thăm một cụ bà ngoài 80 tuổi năm lần. Mỗi khi anh chuẩn bị rời đi, bà đều hỏi cùng một câu: "Bao giờ cháu lại đến?".

Trong một chuyến khác, anh đến thăm một cụ bà gần 100 tuổi. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn minh mẫn và vui vẻ, thậm chí còn nhớ ngày sinh nhật của 16 người chắt. Cụ bà còn nhất định nấu một bữa ăn cho Tian, coi anh như một người bạn lâu năm và mong anh quay lại.

Người đàn ông thường tìm kiếm khách hàng thông qua giới thiệu tại các ngôi làng địa phương và mạng xã hội. Trước mỗi chuyến đi, anh xác nhận địa chỉ của người cao tuổi, tìm hiểu những thứ họ cần và lên kế hoạch cho hành trình. Với những chuyến đi ngắn, Tian không thu phí. Với những chuyến đi xa, anh chỉ đề nghị được trả chi phí xăng xe.

Mỗi lần đến thăm, Tian đều ghi hình. Sau đó, anh chỉnh sửa video và gửi cho người thân của những người cao tuổi đang sống ở xa.

Tháng 12 năm ngoái, Tian đến thăm một cụ ông ngoài 70 tuổi theo lời nhờ của người con đang ở xa. Chỉ 4 tháng sau chuyến thăm, cụ qua đời. Đoạn video Tian ghi lại khi đó trở thành những hình ảnh cuối cùng về cụ mà gia đình còn lưu giữ.

Tian kết nối cha mẹ già với con cái đi làm ăn xa. Ảnh: QQ

Tính đến tháng 8, Tian đã thực hiện hơn 200 chuyến đi qua các vùng núi, trong đó có một hành trình khứ hồi dài 160km. Anh nhiều lần phải di chuyển trong điều kiện mưa lớn và qua những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Gia đình luôn ủng hộ công việc mà anh đang làm.

Câu chuyện của Tian nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi anh là "cầu nối gia đình", giúp những người con ở xa vẫn có thể kết nối với cha mẹ lớn tuổi.

"Làm một việc tốt thì không khó. Điều khó khăn là duy trì sự tận tâm ấy trong thời gian dài", một người dùng mạng bình luận.

Một người dùng mạng tại Anh chia sẻ: "Bà tôi đã nuôi tôi khôn lớn nhưng không biết sử dụng điện thoại thông minh. Tôi ước gì có một người như Tian thường xuyên đến thăm bà và nói với bà rằng tôi nhớ bà đến nhường nào".