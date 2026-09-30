Toàn bộ cổ phiếu trên HNX sắp chuyển sang HoSE

Ngày 23/12 sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố thời gian thực hiện phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết.

Theo đó, ngày 23/12 sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Trong hai ngày 24-25/12, các cổ phiếu thuộc diện chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch. Từ ngày 28/12, nhóm cổ phiếu này sẽ bắt đầu giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Như vậy, sau khi hoàn tất việc chuyển giao, toàn bộ cổ phiếu niêm yết sẽ được tổ chức giao dịch tại HoSE.

Việc sắp xếp lại thị trường được thực hiện theo phương án phân công lại tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết và các quy định liên quan của Bộ Tài chính.

Trước đó, Thông tư 139/2025/TT-BTC quy định việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HoSE phải được hoàn tất chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026.

HNX hiện là nơi niêm yết của hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều nhóm ngành, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn như Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (MVN), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN), Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA)...

Sau khi các cổ phiếu này chuyển sang HoSE, HNX sẽ tập trung vào hoạt động tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường trái phiếu, cùng các sản phẩm giao dịch khác theo phân công.