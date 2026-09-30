Hà Nội: Lập bảng theo dõi, gắn trách nhiệm xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Chiều 30/9, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị xử lý điểm nghẽn của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ số, với hơn 300 đại biểu từ cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý là Hà Nội số hóa quá trình tiếp nhận, phân loại và theo dõi kiến nghị, biến những vấn đề dễ rơi vào tình trạng "ghi nhận rồi để đó" thành đầu việc có thể kiểm đếm tiến độ.

Tính đến ngày 28/9, Ban tổ chức tiếp nhận 124 kiến nghị và mã hóa thành bốn nhóm màu theo trạng thái, thẩm quyền xử lý.

Từ kiến nghị thành dữ liệu có thể giám sát

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, 124 kiến nghị không phải những vấn đề hoàn toàn tách biệt. Điểm chung là các công cụ chính sách của thành phố "chưa được nối thành một đường đi thông suốt từ chính sách đến doanh nghiệp, từ công nghệ đến thị trường và từ nguồn lực công đến kết quả cuối cùng".

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, 124 kiến nghị không phải những vấn đề hoàn toàn tách biệt.

Từ nhận diện này, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/11 hoàn thành thiết kế các "luồng chính sách" theo vòng đời doanh nghiệp và công nghệ.

Thay vì công bố hàng loạt nghị quyết, ưu đãi rồi để doanh nghiệp tự tìm hiểu, mỗi "luồng" phải chỉ rõ doanh nghiệp đang ở đâu, được sử dụng công cụ nào, ai hướng dẫn, cần hồ sơ gì, bao lâu có kết quả.

Các luồng gồm nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đổi mới công nghệ, R&D và hạ tầng dùng chung; khởi nghiệp sáng tạo; thử nghiệm có kiểm soát; thương mại hóa và giao dịch công nghệ; tiếp cận vốn và đầu tư.

Ông Dũng dẫn ví dụ một doanh nghiệp có công nghệ xử lý chất thải mới nhưng chưa được kiểm chứng ở quy mô thực tế, chưa có khách hàng lớn và cần vốn. Thay vì doanh nghiệp tự tìm từng chính sách, cơ quan quản lý phải xác định họ đang ở giai đoạn nào, thiếu điều kiện gì để điều hướng qua các công cụ từ nghiên cứu, thử nghiệm, bảo hộ, thương mại hóa đến vốn và đầu tư.

Theo cơ chế mới, mã Xanh dành cho vấn đề đã được giải đáp, hoàn tất trước hội nghị; Vàng là vấn đề cần lãnh đạo thành phố xem xét, quyết định; Đỏ là vướng mắc giao sở, ngành xử lý theo thời hạn; Xám dành cho nội dung vượt thẩm quyền, cần kiến nghị Trung ương.

Theo ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thách thức hiện nay là chuyển thể chế thành năng lực, tăng trưởng và cơ hội cụ thể cho doanh nghiệp.

Trạng thái kiến nghị có thể thay đổi theo thời gian thực. Tiến độ và kết quả được đưa lên Dashboard để doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng theo dõi. Mỗi vấn đề vì thế có trạng thái, đơn vị chịu trách nhiệm và tiến độ xử lý cụ thể.

Sau hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ đôn đốc, hằng tháng báo cáo UBND thành phố tiến độ từng kiến nghị đến hết năm 2026. Kết quả cũng được dùng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành trong việc đồng hành với doanh nghiệp.

Nếu vận hành đúng thiết kế, Dashboard không chỉ là công cụ trình chiếu mà trở thành "bảng theo dõi trách nhiệm", nối phản ánh của doanh nghiệp với quá trình xử lý của cơ quan công quyền.

Thước đo phải là "đã giải quyết"

Hà Nội hiện có 226 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 10.996 doanh nghiệp công nghệ số. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế số ước chiếm 16,7% GRDP thành phố.

Thành phố đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề, công bố 30 "bài toán lớn", triển khai hai dự án sandbox đầu tiên, thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm và Quỹ Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội thu hút 221 công nghệ và 233 doanh nghiệp tham gia kết nối.

Theo ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thách thức hiện nay là chuyển thể chế thành năng lực, tăng trưởng và cơ hội cụ thể cho doanh nghiệp. Có doanh nghiệp phản ánh ưu đãi đã có trên văn bản nhưng không biết bắt đầu từ đâu và tiếp cận thế nào.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ 124 kiến nghị, Hà Nội xác định 6 nhóm vướng mắc lớn, gồm vốn cho đổi mới công nghệ; thị trường và khách hàng đầu tiên; môi trường thử nghiệm; tài sản trí tuệ; dữ liệu - chuyển đổi số; nhân lực. Đến thời điểm hội nghị, 62 kiến nghị, hơn một nửa tổng số, đã được giải quyết.

Theo ông Trang, cơ quan quản lý không thể chỉ trả lời doanh nghiệp bằng cách trích dẫn quy trình. Doanh nghiệp cần biết mình thuộc trường hợp nào, phải chuẩn bị gì, nộp ở đâu và bao giờ có kết quả.

Vì vậy, thước đo cần chuyển từ "đã trả lời" sang "đã giải quyết": bao nhiêu kiến nghị có địa chỉ và thời hạn xử lý, bao nhiêu hồ sơ được khơi thông và bao nhiêu dự án thực sự hình thành.

Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Quyết, Chủ tịch Hiệp hội Game Việt Nam, cho rằng doanh nghiệp game Việt có khả năng cạnh tranh toàn cầu nhưng một số cơ chế, chính sách trong nước chưa theo kịp thay đổi của thị trường và thông lệ quốc tế. Theo ông, nếu các vướng mắc về thuế, cấp phép và ưu đãi được tháo gỡ, ngành game có thể đóng góp thêm cho công nghiệp văn hóa, khoa học công nghệ và nguồn thu ngân sách.

Ở bài toán vốn, đại diện BIDV cho rằng doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp công nghệ và startup thường có nhu cầu vốn nhưng thiếu tài sản bảo đảm. Ngân hàng đang thử nghiệm cho vay dựa trên dữ liệu, như phối hợp MISA Lending cấp khoản vay tín chấp 100%, hạn mức tới 5 tỷ đồng dựa trên dữ liệu hóa đơn; khai thác giao dịch thương mại điện tử và dòng tiền chuỗi cung ứng để đánh giá doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này đề xuất Hà Nội chấp nhận nền tảng Cloud trong các dự án phần mềm, dữ liệu, qua đó giảm yêu cầu đầu tư và thẩm định hạ tầng phần cứng; đồng thời cho phép sử dụng các chuẩn quốc tế như SOC 2 để doanh nghiệp chứng minh mức độ an toàn, bảo mật của hệ thống.

BIDV kiến nghị khai thác dữ liệu dòng tiền từ CIC, liên thông dữ liệu Thuế - Hải quan - Bảo hiểm xã hội để tăng cơ sở chấm điểm tín dụng và mở rộng cho vay không tài sản bảo đảm.

Bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch HĐQT MISA, nhìn nhận chuyển đổi số không chỉ là mua phần mềm mà phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận, ứng dụng công nghệ của lãnh đạo doanh nghiệp.

MISA cho biết AI giúp tăng năng suất lập trình viên khoảng 2-3 lần; nền tảng MISA Lending hiện kết nối 17 ngân hàng và trong ba năm hỗ trợ giải ngân hơn 40.000 tỷ đồng dựa trên dữ liệu kế toán, hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp đề xuất Hà Nội tăng truyền thông các giải pháp chuyển đổi số đã chứng minh hiệu quả, đào tạo thực chiến cho CEO và nghiên cứu cơ chế voucher phần mềm, trong đó Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí nhưng doanh nghiệp được lựa chọn nhà cung cấp đạt chuẩn.

Doanh nghiệp công nghệ vì thế không chỉ cần “được hỗ trợ”.Họ cần một đường chạy mà ở đó dữ liệu có thể trở thành căn cứ tiếp cận vốn; công nghệ mới có không gian thử nghiệm; doanh nghiệp nhỏ có cơ hội tham gia dự án công; sản phẩm đổi mới sáng tạo tìm được khách hàng đầu tiên và một vướng mắc hành chính biết rõ ai chịu trách nhiệm giải quyết.

Đại diện Công ty Cổ phần Khoa học Dữ liệu (Metric) đề xuất Hà Nội chấp nhận nền tảng điện toán đám mây trong các dự án phần mềm, dữ liệu của khu vực công, qua đó giảm yêu cầu thẩm định hạ tầng phần cứng và mở cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ.

Metric cũng kiến nghị cho phép áp dụng các chuẩn quốc tế như SOC 2 và tích hợp dữ liệu bên thứ ba để doanh nghiệp có cơ sở chứng minh mức độ an toàn, bảo mật và minh bạch của hệ thống.

Từ mã QR tra cứu chính sách đến Dashboard giám sát kiến nghị, Hà Nội đang đưa dữ liệu vào quá trình tương tác giữa chính quyền và doanh nghiệp. Tuy nhiên, công nghệ mới chỉ là công cụ.

Thước đo cuối cùng vẫn là bao nhiêu kiến nghị được giải quyết, thời gian xử lý được rút ngắn thế nào và những điểm nghẽn cản doanh nghiệp đưa công nghệ ra thị trường có thực sự được tháo gỡ.

Nếu 124 kiến nghị được cập nhật đến kết quả cuối cùng, Dashboard có thể trở thành phép thử cho cách quản trị dựa trên dữ liệu: mỗi vướng mắc có địa chỉ chịu trách nhiệm, mỗi cam kết có thời hạn và mỗi kết quả đều có thể theo dõi.