Steven Nguyễn vượt mặt Hoài Lâm

Một cuộc so sánh đáng chú ý đang diễn ra tại phòng vé Việt khi hai bộ phim cùng khai thác đề tài lừa đảo, buôn người là Trại Buôn Người và Thiên Đường Máu lần lượt tạo được dấu ấn riêng. Đáng nói, khoảng cách về thời gian để chạm đến cùng một cột mốc doanh thu đang cho thấy tốc độ tăng trưởng đặc biệt của Trại Buôn Người.

Theo số liệu phòng vé, Trại Buôn Người vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày công chiếu chính thức. Đến ngày 29/9, tức sau 5 ngày, bộ phim đã đạt khoảng 130 tỷ đồng và tiếp tục dẫn đầu doanh thu tại các rạp. Đến tối 30/9, tác phẩm đã chạm mốc khoảng 150 tỷ đồng, trong khi hành trình chiếu rạp vẫn tiếp tục.

Steven Nguyễn trong Trại Buôn Người.

Trong khi đó, Thiên Đường Máu có Hoài Lâm tham gia từng khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 126 tỷ đồng. Bộ phim ra mắt vào dịp cuối năm 2025 và tiếp tục được chiếu trong giai đoạn đầu năm 2026, từng có thời điểm đứng đầu phòng vé.

Như vậy, xét riêng tốc độ vượt qua cột mốc doanh thu của Thiên Đường Máu, Trại Buôn Người đang tạo ra sự khác biệt đáng chú ý. Tác phẩm của Steven Nguyễn chỉ mất khoảng 5 ngày để vượt con số mà phim của Hoài Lâm cần gần một tháng để hoàn tất hành trình chiếu rạp.

Hoài Lâm trong Thiên Đường Máu.

Điều đáng nói là Trại Buôn Người không ra mắt vào một kỳ nghỉ Tết kéo dài. Bộ phim chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9, trong bối cảnh phòng vé Việt có nhiều tác phẩm cạnh tranh. Ngay từ những suất chiếu sớm, phim đã thu hút lượng lớn khán giả, sau đó nhanh chóng vượt mốc 50 tỷ rồi 100 tỷ đồng. Riêng ngày 26/9, tác phẩm thu hơn 19 tỷ đồng.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, một thanh niên miền Tây chất phác tìm cách giải cứu em gái Út Đẹt sau khi cô bị lừa sang nước ngoài. Hành trình của Ny sau đó chuyển thành cuộc chiến sinh tồn khi anh cũng bị bắt vào một trại lừa đảo xuyên biên giới cùng nhiều nạn nhân khác.

Nhân vật của Steven Nguyễn phải trải qua nhiều tình huống nguy hiểm, từ bị tước giấy tờ, mất danh tính đến tìm cách cùng những nạn nhân khác thoát khỏi nơi giam giữ. Vai diễn tiếp tục khai thác thế mạnh hành động của nam diễn viên, đồng thời đặt nhân vật vào câu chuyện gia đình để tạo thêm động lực cảm xúc.

Trong khi đó, Hoài Lâm trở lại màn ảnh rộng với vai Thành trong Thiên Đường Máu sau khoảng 7 năm vắng bóng. Nhân vật là một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn, bị dụ dỗ sang nước ngoài bằng lời mời việc làm rồi rơi vào đường dây lừa đảo. Vai diễn đòi hỏi Hoài Lâm thay đổi ngoại hình và thể hiện nhiều phân cảnh bị giam cầm, hành hạ, tìm cách sinh tồn.

Thiên Đường Máu sau đó đạt khoảng 126 tỷ đồng, trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất trong số những phim Hoài Lâm từng tham gia. Thành tích này cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nam ca sĩ sau một thời gian dài hạn chế xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Nếu Thiên Đường Máu giúp Hoài Lâm mở lại cánh cửa điện ảnh sau nhiều năm, thì Trại Buôn Người lại đang đưa Steven Nguyễn tiến thêm một bước trong hành trình chinh phục phòng vé. Trước đó, nam diễn viên từng gây chú ý với Mưa Đỏ, tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, và hiện tiếp tục có nhiều dự án điện ảnh trong năm 2026.

Đặc biệt, sau Trại Buôn Người, Steven Nguyễn còn xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3, dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026. Anh cũng có tên trong dự án Người Mẹ Xấu, cho thấy lịch trình điện ảnh khá dày trong giai đoạn cuối năm.

Với tốc độ hiện tại, Trại Buôn Người vẫn còn nhiều dư địa để nâng doanh thu. Thành tích của Steven Nguyễn vì thế không chỉ nằm ở việc vượt qua con số 126 tỷ đồng của Thiên Đường Máu, mà còn ở tốc độ mà bộ phim đạt được cột mốc này. Trong khi Hoài Lâm đang tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc sau màn tái xuất màn ảnh rộng, Steven Nguyễn lại đứng trước một chặng đường mới với liên tiếp các dự án điện ảnh được giới thiệu đến khán giả.