Lisa (BLACKPINK) và Minnie GI-DLE khoe ảnh thân mật

Lisa (BLACKPINK) và Minnie ((G)I-DLE) khiến người hâm mộ thích thú khi cùng xuất hiện trong loạt ảnh thân mật, qua đó cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nữ thần tượng.

Cụ thể, mới đây, Minnie đăng tải nhiều hình ảnh lên trang cá nhân. Trong loạt ảnh, cô và Lisa cùng hướng về ống kính trong khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm. Cả hai đứng sát bên nhau, thoải mái tạo dáng và liên tục thể hiện những cử chỉ thân mật.

Minnie đăng tải nhiều hình ảnh lên trang cá nhân.

Lisa và Minnie không ngần ngại vòng tay ôm eo đối phương hay áp sát mặt khi chụp ảnh. Trong một khoảnh khắc, Minnie nhẹ nhàng ôm lấy má Lisa và nở nụ cười rạng rỡ. Ở một bức ảnh khác, cả hai ôm chặt lấy nhau, cùng hướng về máy ảnh với biểu cảm vui vẻ, tự nhiên.

Khoảng cách gần cùng những hành động thân mật của Lisa và Minnie nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong loạt ảnh. Không chỉ tạo dáng cạnh nhau, cả hai còn liên tục tương tác một cách thoải mái, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về tình bạn phía sau những khoảnh khắc này.

Loạt ảnh mới đây của Lisa (BLACKPINK) và Minnie ((G)I-DLE) khiến người hâm mộ thích thú.

Phong cách thời trang của hai nữ thần tượng cũng thu hút sự chú ý. Lisa lựa chọn áo xanh với phần ren trắng làm điểm nhấn, kết hợp cùng quần đen, tạo nên vẻ ngoài vừa nữ tính vừa cá tính. Trong khi đó, Minnie gây ấn tượng với áo crop top đỏ nổi bật phối cùng chân váy mini, mang đến diện mạo táo bạo và cuốn hút.

Dù lựa chọn hai phong cách với màu sắc và tinh thần khác nhau, Lisa và Minnie vẫn tạo nên tổng thể hài hòa khi đứng cạnh nhau. Đặc biệt, biểu cảm thoải mái cùng những cử chỉ tự nhiên càng khiến sự thân thiết giữa hai nữ thần tượng trở thành tâm điểm.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Minnie chuẩn bị thử sức với vai trò diễn viên khi được chọn đảm nhận vai nữ chính trong Henry's First Date, phiên bản Thái Lan của bộ phim nổi tiếng 50 First Dates. Đây cũng là dự án đánh dấu màn ra mắt màn ảnh rộng của nữ thần tượng.

Minnie chuẩn bị thử sức với vai trò diễn viên khi được chọn đảm nhận vai nữ chính trong Henry's First Date.

Trong khi đó, Lisa vừa ghi dấu ấn tại MTV Video Music Awards 2026 khi giành giải Best Pop với ca khúc Dream (feat. Sakaguchi Kentaro). Đây là một trong những hạng mục giải thưởng chính của lễ trao giải.