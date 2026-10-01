Hồ Văn Cường 'chơi lớn' với liveshow kỷ niệm một thập kỷ làm nghề, hướng tới hình ảnh trưởng thành hơn

Với Hồ Văn Cường, 10 năm là một cột mốc đẹp để nhìn về chặng đường đã qua và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Từ một cậu bé yêu dân ca, rụt rè và từng bật khóc trên sóng truyền hình năm 2016, Hồ Văn Cường từng bước bước vào đời sống âm nhạc chuyên nghiệp và duy trì hoạt động nghệ thuật trong suốt một thập kỷ. Liveshow Bước sẽ diễn ra vào tối 28/11/2026 tại nhà hát Bến Thành, với sức chứa hơn 1.000 khán giả.

Nhân dịp nhìn lại hành trình 10 năm, Hồ Văn Cường cũng lần đầu tiết lộ một cơ duyên đặc biệt trước khi đến với Vietnam Idol kids. Theo nam ca sĩ, năm đó anh từng đăng ký và vượt qua một vòng tuyển chọn của The Voice kids, tuy nhiên, người quen hỗ trợ việc đăng ký không hay biết thông tin trúng tuyển.

Cơ duyên sau đó đưa Hồ Văn Cường sang thử sức tại Vietnam Idol kids 2016, nơi hình ảnh cậu bé có giọng hát dân ca mộc mạc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả ngay từ những vòng đầu tiên. Nhắc lại khoảng thời gian bất ngờ được nhiều người biết đến, Hồ Văn Cường cho biết, ở tuổi lên 13, anh gần như chưa ý thức được mình đang nhận được sự yêu thương lớn đến mức nào.

Trong suốt những ngày tham gia cuộc thi, cậu bé khi ấy chỉ tập trung học bài, tập hát và biểu diễn theo sự hướng dẫn của các cô chú trong chương trình. Phải đến nhiều năm sau, khi xem lại những hình ảnh, tiết mục và phản ứng của khán giả thời điểm đó, anh mới dần hiểu mình từng được công chúng dành cho nhiều tình cảm đến nhường nào.

Nam ca sĩ cũng thừa nhận từng có một thời gian dài, anh tự ti và khép kín. Vì vậy, từ cậu bé rụt rè năm nào đến Hồ Văn Cường ở hiện tại không chỉ là hành trình 10 năm làm nghề, mà còn là quá trình trưởng thành, học cách đứng vững trên sân khấu và tự tin hơn với con đường mình lựa chọn.

Hồ Văn Cường chia sẻ: “Tôi mong chặng đường phía sau cột mốc 10 năm, với hình ảnh một chàng trai trưởng thành hơn, sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và đón nhận của khán giả".

Liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát đã được Hồ Văn Cường ấp ủ trong thời gian dài, với nhiều ý tưởng dành riêng cho cột mốc đặc biệt này. Trong chương trình, nam ca sĩ vẫn lựa chọn âm nhạc quê hương, dòng nhạc gắn liền với tên tuổi từ những ngày đầu, làm màu sắc chủ đạo, đồng thời thử sức với những hình thức thể hiện mới để cho thấy một Hồ Văn Cường trưởng thành hơn trong âm nhạc và hình ảnh.