Công chúa Thái Lan gây ấn tượng tại kinh đô thời trang Milan

Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana Rajakanya khép lại Tuần lễ Thời trang Milan với bộ sưu tập “Soul of an Empire”. Ảnh: Nation Thailand.

Tại Tuần lễ Thời trang Milan tại Palazzo Moriggia, Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana Rajakanya đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của thương hiệu mang tên mình, SIRIVANNAVARI.

Buổi trình diễn bộ sưu tập với tên gọi “Soul of an Empire” (tạm dịch: Linh hồn của một đế chế) là màn thể hiện nổi bật của sự giao thoa văn hóa.

Nó cho thấy nỗ lực bền bỉ của công chúa Thái Lan trong việc đưa các loại vải dệt truyền thống của nước này trở thành những sản phẩm thời trang xa xỉ đương đại mang tầm quốc tế, theo Royal World Thailand.

Trong nhiều thập kỷ, dệt Mudmee (Ikat Thái) - nghề thủ công được Vương Thái hậu Sirikit trân trọng và gìn giữ - vẫn gắn liền với các trang phục trang trọng theo phong cách cổ điển.

Công chúa Sirivannavari đã từng bước phá bỏ những giới hạn này, điều chỉnh trọng lượng, độ rủ và bảng màu của các loại vải dệt thủ công truyền thống để tạo nên một ngôn ngữ thời trang hiện đại, mang tính quốc tế.

Royal World Thailand đánh giá bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 là minh chứng táo bạo nhất cho đến nay về tính linh hoạt của lụa Thái Lan, kết hợp hài hòa những gam màu rực rỡ và nghệ thuật của Ấn Độ cùng tinh thần rock 'n' roll phóng khoáng của thập niên 1970.

Khép lại Tuần lễ Thời trang Milan, Công chúa Sirivannavari đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của thương hiệu mang tên mình. Ảnh: Nation Thailand.

Sự giao thoa thời trang

Mở màn sàn diễn là những thiết kế mang vẻ sang trọng với phom dáng rõ nét: một chiếc áo khoác lịch lãm kết hợp với quần ống rộng, được trang trí họa tiết thêu tay ba chiều và các chi tiết phản chiếu ánh gương.

Điểm nhấn về kỹ thuật may đo của bộ sưu tập là thiết kế giao thoa văn hóa mang tính đột phá: quần Dhoti-Chongkraben.

Được làm từ lụa Mudmee Thái Lan cao cấp, thiết kế này tái hiện phom dáng truyền thống của quần dhoti Ấn Độ thông qua những nếp gấp tinh xảo, kết hợp với độ rủ đặc trưng của quần chong kraben Thái Lan. Điều này tạo nên một dáng dấp vừa mềm mại vừa sắc nét.

Lụa dệt thủ công và các loại vải mỏng nhẹ được biến hóa thành những chiếc váy mang cảm hứng thập niên 1970 với đường rủ mềm mại, cúc móc và các chi tiết tua rua tinh tế.

Bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 là minh chứng táo bạo về tính linh hoạt của lụa Thái Lan, kết hợp với những gam màu rực rỡ và nghệ thuật của Ấn Độ. Ảnh: Nation Thailand.

Một điểm nhấn thị giác của bộ sưu tập là những họa tiết khắc gỗ nguyên bản do chính công chúa Thái Lan thực hiện. Các họa tiết này sau đó được xử lý kỹ thuật số và phủ lên những loại vải nhẹ, tạo hiệu ứng mô phỏng chiều sâu đậm và độ mờ ảo đặc trưng của kỹ thuật dệt Ikat thủ công.

Ở dòng trang phục nam, những thiết kế may đo kiểu dáng thoải mái được kết hợp với sự tinh tế trong từng chi tiết.

Những chiếc áo tunic dài, khăn choàng mềm mại và dải thắt lưng tua rua tạo nên vẻ phóng khoáng của thập niên 1970, được thể hiện qua bảng màu lấy cảm hứng từ các loại gia vị Ấn Độ - Cam Gừng (Orange Ginger), Xanh Bạch đậu khấu (Green Cardamom) và Xanh Nghệ (Blue Turmeric).

Các phụ kiện hoàn thiện câu chuyện của bộ sưu tập: những mẫu túi La Luna và La Belle đặc trưng ra mắt với gam màu mùa hè mới, được làm từ lụa dệt thủ công. Trong khi đó, giày cao gót đế thấp Pyramid được cách tân với quai da tinh tế và chi tiết kim loại màu vàng, gợi lên sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối theo mùa.

Buổi trình diễn bộ sưu tập với tên gọi “Soul of an Empire” (tạm dịch: Linh hồn của một đế chế) là màn thể hiện nổi bật của sự giao thoa văn hóa. Ảnh: Nation Thailand.

Vẻ đẹp thủ công và tầm nhìn vươn ra thế giới

Không chỉ dừng lại ở sàn diễn, tầm nhìn của công chúa Thái Lan còn bao trùm nhiều loại hình nghệ thuật. Trước buổi trình diễn, chính cô thực hiện bộ ảnh quảng bá cho bộ sưu tập bằng kỹ thuật chụp ảnh analog, sử dụng máy ảnh Leica, phim khổ lớn và kỹ thuật chuyển ảnh Polaroid.

Những hình ảnh này tôn vinh vẻ đẹp giàu tính xúc giác của “sự không hoàn hảo có chủ ý” trong các sản phẩm thủ công, qua đó biến những điểm không đồng đều tinh tế của lụa se thủ công thành dấu ấn đặc trưng của thời trang cao cấp. Cách tiếp cận này đưa kỹ thuật dệt truyền thống của Thái Lan vào những thiết kế thời trang cao cấp hiện đại, có tính ứng dụng.

Công chúa Sirivannavari tiếp tục cho thấy những kỹ thuật thủ công truyền thống vẫn có sức sống lâu bền và khả năng vượt qua giới hạn trong thời trang đương đại, ngay trên những sân khấu danh giá nhất thế giới.

Bộ sưu tập cho thấy nỗ lực bền bỉ của công chúa Thái Lan trong việc đưa các loại vải dệt truyền thống của nước này trở thành sản phẩm thời trang xa xỉ đương đại mang tầm quốc tế. Ảnh: Nation Thailand.

Cô cũng là người đứng đằng sau lễ phục chính thức của đoàn thể thao Thái Lan trong lễ khai mạc ASIAD 2026, theo Thansettakij.

Bộ trang phục mang chủ đề “The Art of Unity” (tạm dịch: Nghệ thuật của sự đoàn kết), kết hợp kỹ thuật dệt, nhuộm thủ công truyền thống của Thái Lan với phom dáng đương đại.

Lễ phục được làm từ chất liệu vải cotton nhuộm chàm dệt tay bởi Don Koi Model tại tỉnh Sakon Nakhon, cùng cotton thủ công từ Quỹ SUPPORT, tổ chức lâu năm hỗ trợ bảo tồn nghề thủ công truyền thống của Thái Lan.

Thiết kế do thương hiệu SIRIVANNAVARI thực hiện dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Công chúa Sirivannavari. Ảnh: Bangkok Post.

Do được làm thủ công, mỗi tấm vải có thể khác nhau về sắc độ và bề mặt. Theo ý tưởng của bộ sưu tập, những khác biệt này tượng trưng cho các cá nhân có xuất thân và vai trò khác nhau cùng tập hợp trong một đội tuyển quốc gia, từ đó thể hiện tinh thần “Unity” (đoàn kết).

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakany, sinh năm 1987, là con gái của Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn và bà Sujarinee Vivacharawongse. Cô có 4 người anh trai, nhưng họ đều cùng bà Sujarinee sang Mỹ sinh sống sau khi bà ly hôn với ông Vajiralongkorn, khi đó là Thái tử.

Công chúa Sirivannavari ở lại Thái Lan cùng cha, được phong quân hàm thiếu tướng lục quân, từng là vận động viên cầu lông, nay chuyển sang cưỡi ngựa thể thao.

Cô có nhiều hoạt động trong lĩnh vực thời trang và từng giới thiệu các bộ sưu tập tại Tuần lễ Thời trang Paris. Hồi tháng 5, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) về thời trang và thiết kế.

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