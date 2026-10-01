Võ Điền Gia Huy hóa giang hồ, Lãnh Thanh vào vai phản diện trong Bò Sữa Bay

Trailer đi theo hành trình của bốn anh em nhà Trâu (Nguyễn Hùng) vì muốn thoát nghèo nên đã làm theo lệnh của phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh) nhằm tiếp cận San (Ngọc Xuân) - con gái giám đốc nông trường bò sữa. Mục tiêu của Trâu là đánh cắp công thức sữa do San nghiên cứu. Phi vụ đổi đời đẩy bốn chàng trai vào hết tình huống trớ trêu này đến tình cảnh bi hài khác. Biết bao lần, bốn anh em khốn khổ khi trở thành “chuột bạch” thí nghiệm cho công trình để đời của San - món “sữa công thức chưa từng có trong lịch sử”.

Tréo ngoe một nỗi, từ ý đồ lợi dụng ban đầu mà Trâu dần phải lòng San, đặt anh đứng giữa lựa chọn tiếp tục hoàn thành “canh bạc” Văn đưa ra để giúp gia đình, hay từ bỏ mọi thứ để nghe theo tiếng gọi của tình yêu. Cũng vì chuyện này mà Mai (Tiểu Vy) - cô nhân viên nông trường một lòng ôm mối tình si với Trâu đã năm lần bảy lượt nổi cơn ghen tuông. Trong khi, gã giang hồ chung tình Quân (Võ Điền Gia Huy) cũng làm mọi cách để cưa đổ San.

Võ Điền Gia Huy được khen đẹp đôi bên Ngọc Xuân.

Từ trailer chính thức, Bò Sữa Bay càng thêm củng cố những hình dung đầu tiên của khán giả về một thế giới dị biệt, độc đáo trên màn ảnh. Câu chuyện phim vừa giữ được tính hoài cổ khi tái hiện không gian nông trường bò sữa thập niên 1990 vừa mang đến nhiều yếu tố kỳ ảo mang tính siêu thực, nổi bật là hình ảnh Bò Sữa Bay ngay từ tựa đề.

Theo tiết lộ của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, Bò Sữa Bay được truyền cảm hứng bởi những sự kiện có thật trong lịch sử vào thập niên 1990 của Nông trường bò sữa Mộc Châu. Những mất mát, khó khăn của người công nhân nông trường thời đó được sáng tạo thêm bằng loạt chi tiết siêu thực như sữa trẻ hóa, bò biết bay... để tạo nên một câu chuyện độc đáo trên màn ảnh Việt.