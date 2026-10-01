Cảnh phim Trại Buôn Người được khán giả quốc tế 'xin in-tư' khắp mạng xã hội

Tóm tắt chính: Bùng nổ phòng vé Việt: Trại Buôn Người thu về hơn 150 tỷ đồng chỉ sau 6 ngày công chiếu, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu.

Gây bão mạng xã hội quốc tế: Cảnh quay xúc động giữa NSND Như Quỳnh và diễn viên Đinh Viết Tường đạt hơn 2 triệu lượt xem trên nền tảng X, khiến khán giả nước ngoài liên tục tìm kiếm thông tin về bộ phim.

Câu chuyện hậu trường đặc biệt: Nhân vật Nhân được điều chỉnh kịch bản dựa trên chính hội chứng TICS ngoài đời thực của Viết Tường.

Cảnh trong phim Trại Buôn Người "viral" trên mạng xã hội X.

Phân đoạn rầm rộ mạng xã hội X ghi lại cảnh người mẹ (do NSND Như Quỳnh thủ vai) xót xa khi nhìn thấy con trai tên Nhân (Đinh Viết Tường đóng) xuất hiện với khuôn mặt bầm dập, tím tái sau những trận đòn trừng phạt. Trong không gian ngột ngạt của trại giam, người mẹ lặng lẽ gắp từng gắp thức ăn vào khay và thúc giục con ăn uống. Sự phối hợp giữa nét diễn xuất giàu nội tâm của NSND Như Quỳnh cùng tạo hình tàn tạ của Đinh Viết Tường đã tạo nên khoảnh khắc xúc động, đầy ám ảnh cho người xem.

Màn thể hiện của NSND Như Quỳnh và Đinh Viết Tường gây sốt.

Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng quốc tế truy tìm thông tin về bộ phim và câu chuyện phía sau, nhất là xoay quanh nhân vật Nhân. Nhiều người ngỡ ngàng khi biết đây là phim Việt Nam, đồng thời khen ngợi hết lời cảnh chăm sóc con trong nguy hiểm của người mẹ. Bên cạnh đó, các hành động của Nhân (xuất phát từ hội chứng TICS thật ngoài đời mà Đinh Viết Tường mắc phải) cũng khiến khán giả bị thuyết phục.

Cư dân mạng quốc tế xin thông tin về phim.

Trại Buôn Người thuộc thể loại hành động - sinh tồn, lấy cảm hứng từ những vụ án có thật về các đường dây lừa đảo và buôn người xuyên biên giới. Phim xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một thanh niên miền Tây dấn thân vào hang ổ tội phạm để cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) sau khi cô bị dụ dỗ bởi chiêu trò "việc nhẹ, lương cao". Tại đây, Ny cùng hàng trăm nạn nhân bị tước bỏ danh tính, ép thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến và phải tìm cách đoàn kết để sinh tồn trước sự bạo lực, trừng phạt dã man.

Sau 6 ngày đầu, Trại Buôn Người đã thu về hơn 150 tỷ đồng, được kỳ vọng chinh phục cột mốc 300 tỷ đồng. Ngoài nội dung cuốn hút, phim còn gây chú ý nhờ quy mô dàn diễn viên hơn 700 người, bao gồm những tên tuổi nổi bật như: Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu...