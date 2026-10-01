Phim Hàn Quốc có Hồng Đào vượt 1 triệu khán giả

Tazza 4: The Song of Beelzebub vừa ghi nhận cột mốc đáng chú ý tại phòng vé Hàn Quốc khi chính thức vượt 1 triệu khán giả. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến 16h30 ngày 30/9 (giờ địa phương), bộ phim đã thu hút 1.000.202 lượt người xem, đạt thành tích này sau tám ngày ra rạp.

Đáng chú ý, Tazza 4 là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào, đánh dấu lần đầu nữ nghệ sĩ tham gia một dự án điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim được công chiếu từ ngày 23/9 và là phần thứ tư, đồng thời cũng là chương cuối của thương hiệu Tazza.

Tazza 4: The Song of Beelzebub vượt mốc 1 triệu khán giả sau 8 ngày công chiếu.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai Chủ tịch Thảo, một nữ doanh nhân quyền lực điều hành đế chế kinh doanh lớn và có ảnh hưởng trong thế giới cờ bạc quốc tế. Đây là hình tượng khá khác biệt so với nhiều vai diễn giàu cảm xúc mà nữ nghệ sĩ từng thể hiện trên màn ảnh Việt.

Tạo hình của Hồng Đào cũng gây chú ý khi nữ nghệ sĩ xuất hiện với mái tóc ngắn, trang phục sang trọng và thần thái sắc sảo. Nhân vật Chủ tịch Thảo được đặt giữa cuộc chơi cờ bạc quy mô quốc tế, bên cạnh những nhân vật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Tazza 4: The Song of Beelzebub xoay quanh Jang Tae Young (Byun Yo Han), người từng xây dựng thành công đế chế casino trực tuyến. Tuy nhiên, cuộc sống của anh đảo lộn khi người bạn thân Park Tae Young (Roh Jae Won) cướp đi tất cả. Sau khi gặp lại trong thế giới cờ bạc quốc tế, hai người trở thành đối thủ và bước vào cuộc đấu trí với những màn cược có thể thay đổi số phận.

Hồng Đào vào vai tay nữ chủ tịch ham mê cờ bạc trong Tazza 4.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam gồm Byun Yo Han, Roh Jae Won, Ayaka Miyoshi, Jo Woo Jin, Yoon Kyung Ho, Tsuyoshi Ihara, Hồng Đào, Kim Min Ho, Im Se Mi, Stephanie Lee và Swings. Phim được giới thiệu là chương cuối của thương hiệu Tazza, tiếp tục khai thác thế giới cờ bạc và những cuộc đối đầu đầy tính cạnh tranh.

Trước khi Tazza 4 ra mắt, Hồng Đào từng chia sẻ niềm vui khi được góp mặt trong một bộ phim Hàn Quốc. Nữ nghệ sĩ cho biết mỗi dự án mới đều mang đến những trải nghiệm, bài học và cảm xúc thú vị trong hành trình làm nghề.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn liên tục mở rộng phạm vi hoạt động. Những năm gần đây, cô xuất hiện trong nhiều phim Việt đáng chú ý như Mai, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ, Cục Vàng Của Ngoại và Lên Hương. Song song với các dự án trong nước, nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong series Beef của Netflix và nay tiếp tục thử sức với điện ảnh Hàn Quốc.

Việc Tazza 4 vượt mốc 1 triệu khán giả chỉ sau tám ngày cũng đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình đưa Hồng Đào đến gần hơn với khán giả quốc tế.