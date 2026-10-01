Đạo diễn Hàm Trần tiết lộ lý do đổi tên phim, quy tụ dàn diễn viên tài năng nhiều thế hệ

Theo nam đạo diễn, quyết định thay đổi tên phim được đưa ra ở giai đoạn hậu kỳ, khi tác phẩm đã dần định hình rõ hơn về câu chuyện và ngôn ngữ điện ảnh. “Kể từ khi bắt đầu dự án, Sợi chỉ đỏ đã đại diện cho ý tưởng về số mệnh kết nối cuộc đời chúng ta. Nhưng khi bộ phim thành hình, tôi nhận ra Con mắt thứ ba mới là cái tên thực sự thuộc về câu chuyện này”, Hàm Trần chia sẻ.

Để cụ thể hơn về hình ảnh “con mắt thứ ba”, đạo diễn Hàm Trần cho biết, hình ảnh này mang nhiều ý nghĩa hơn một yếu tố kinh dị thông thường: “Với tôi, 'con mắt thứ ba' không đơn thuần là năng lực nhìn thấy những linh hồn, mà còn mở ra những thực tại nằm ngoài khả năng cảm nhận thông thường".

"Với người này, nó có thể là một món quà, nhưng với người khác, lại là một lời nguyền. Con mắt thứ ba chạm trực tiếp vào điều cốt lõi của bộ phim khi nỗi sợ trước những điều chúng ta không biết và hành trình đi tìm ý nghĩa của những gì tồn tại bên ngoài thế giới hữu hình", đạo diễn này nói thêm.

Đáng chú ý, teaser trailer hé lộ thêm nhiều khía cạnh của các nhân vật được công bố trước đó. Ngọc Phước xuất hiện trong một phân cảnh bạo lực, trước khi thất thanh gọi tên “Lạc”, làm câu chuyện của nhân vật này trở nên khó đoán. Trong khi đó, Trần Nghĩa gây chú ý với tạo hình giận dữ, “hắc hoá” trong một đám cưới, hoàn toàn đối lập với vẻ thư sinh của nam diễn viên.

Sau đó là hình ảnh Trương Minh Thảo và Đoàn Minh Anh cùng ngồi trên xe hoa, nhưng khung cảnh đáng lẽ ngập tràn niềm vui lại nhanh chóng bị đẩy đến bờ vực sinh tử. Chưa rõ kết nối giữa ba nhân vật này là gì, nhưng chắc chắn họ đều có vai trò trong việc hé mở những bí mật của thế giới song song.