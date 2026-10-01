Mối quan hệ gây tò mò giữa siêu mẫu Anh Thư và 'gương mặt vàng của phim kinh dị Việt' Lâm Thanh Mỹ

Cộng trừ nhân chia mang màu sắc kinh dị, tâm lý và giật gân. Phim lấy bối cảnh một ngôi trường quốc tế dành cho giới tinh hoa và lựa chọn dark academia làm cảm hứng thẩm mỹ chủ đạo.

Không gian cổ điển, sang trọng được đặt cạnh những xung đột và bất ổn của người trẻ, tạo nên sự tương phản xuyên suốt thế giới của bộ phim. Nhà sản xuất giới thiệu đây là lần đầu tiên phong cách dark academia được khai thác trong một bộ phim học đường trên màn ảnh Việt.

Anh Thư xuất hiện với trang phục vét chỉn chu, nụ cười nhẹ và vẻ ngoài điềm đạm. Trên tay nữ diễn viên là cuốn sách mang dòng chữ “vừa làm thầy, vừa làm mẹ”. Trong khi đó, Lâm Thanh Mỹ đứng ở phía sau, với đồng phục học sinh, ánh mắt hướng thẳng về phía trước cùng biểu cảm khó đoán. Đáng chú ý, cô cầm hai cây bút tạo thành hình dấu cộng - chi tiết gợi liên tưởng trực tiếp đến tên phim.

Sự đối lập giữa hai nhân vật càng rõ nét qua cách sắp đặt trên poster gây tò mò cho khán giả. Nếu Anh Thư mang đến cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng thì Lâm Thanh Mỹ lại tạo sự tò mò bởi ánh mắt, biểu cảm và hành động khó đoán. Mối quan hệ giữa cô giáo và nữ sinh, vì thế trở thành một trong những ẩn số được hé mở từ hình ảnh đầu tiên của bộ phim.

Bên cạnh hình ảnh, âm nhạc cũng là yếu tố được đạo diễn Irving Ly chú trọng. Nhóm nhạc The Flob sẽ thực hiện nhạc phim cho Cộng trừ nhân chia. Nhóm được khán giả biết qua ca khúc Đại khải hoàn. Nói về lựa chọn này, Irving Ly cho biết, âm nhạc của The Flob mang đến cho anh cảm giác về một sự nổi loạn đầy sắc sảo.

Theo nam đạo diễn, những phản đề và tinh thần chất vấn các quy luật bất thành văn trong âm nhạc của nhóm có sự tương đồng với cốt lõi của phim, vốn là một thế giới nơi những trật tự, quy tắc bị đẩy đến mức cực đoan và gây ra những tổn thương khó chữa lành.