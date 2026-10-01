Phim Sợi Chỉ Đỏ đổi tên

Dự án phim điện ảnh kinh dị Sợi Chỉ Đỏ của đạo diễn Hàm Trần chính thức đổi tên thành Con Mắt Thứ Ba. Việc thay đổi tên gọi diễn ra trước thời điểm tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào cuối năm 2026, đồng thời phần nào hé lộ chi tiết quan trọng gắn với câu chuyện và hình ảnh được giới thiệu trong các trailer.

Trước khi đổi tên, Sợi Chỉ Đỏ được giới thiệu là phim kinh dị xoay quanh một người đàn ông cuồng tín bất ngờ phát hiện một con mắt xuất hiện trên trán sau khi trải qua những cơn đau đầu dữ dội. Từ sự việc kỳ lạ này, nhân vật bị cuốn vào chuỗi sự kiện liên quan đến những vụ án mạng, hồn ma và thế lực bí ẩn. Bộ phim khai thác nỗi sợ hãi, những ám ảnh trong quá khứ và mối liên kết giữa các nhân vật thông qua hình ảnh "sợi chỉ đỏ".

Dự án phim điện ảnh kinh dị Sợi Chỉ Đỏ của đạo diễn Hàm Trần chính thức đổi tên thành Con Mắt Thứ Ba.

Trong các trailer được công bố trước đó, chi tiết về con mắt thứ ba cũng trở thành hình ảnh nổi bật. Trailer mở đầu bằng những phân cảnh mang màu sắc kinh dị, tâm linh và tạo cảm giác bất an. Một nhân vật nam xuất hiện trong trạng thái đau đầu dữ dội, trước khi phát hiện một con mắt bất thường xuất hiện trên trán. Sự việc này mở ra chuỗi biến cố kỳ bí mà nhân vật phải đối mặt.

Đoạn giới thiệu tiếp tục hé lộ những vụ án mạng liên tiếp. Một nhân vật nhắc đến việc lại có thêm người bị sát hại, trong khi hình ảnh hồn ma, bóng quỷ và những nhân vật hoảng loạn lần lượt xuất hiện. Trailer không giải thích trực tiếp nguyên nhân phía sau các vụ việc mà tập trung tạo không khí bí ẩn, đồng thời đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa những nhân vật trong câu chuyện.

Bên cạnh yếu tố kinh dị tâm linh, tác phẩm còn kết hợp màu sắc body horror, khai thác nỗi sợ đến từ những biến đổi bất thường trên cơ thể. Hình ảnh con mắt thứ ba vì vậy trở thành một trong những chi tiết quan trọng được giới thiệu từ sớm. Việc tác phẩm đổi tên thành Con Mắt Thứ Ba cũng khiến chi tiết này được đặt ở vị trí nổi bật hơn so với tên gọi trước đây.

Tựa đề mới Con Mắt Thứ Ba hé lộ màu sắc tâm linh rõ nét hơn, đậm chất kinh dị nặng đô nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần cốt lõi của câu chuyện.

Phim có sự tham gia của Đoàn Minh Anh, Quang Tuấn, Ba Tây, Loube Nguyễn, Trần Nghĩa, Cao Thùy Linh, Gia Tuệ, Ngọc Phước và Thư Nguyễn cùng một số diễn viên khác. Trong các đoạn giới thiệu, dàn nhân vật xuất hiện trong nhiều bối cảnh, từ những phân cảnh đời thường đến các tình huống mang màu sắc kinh dị. Tuy nhiên, vai trò và mối quan hệ cụ thể giữa các nhân vật vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn.

Ở trailer thứ hai, câu chuyện được mở rộng thêm thông qua nhân vật Lạc do Loube Nguyễn thủ vai. Nhân vật này có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với những linh hồn đã khuất. Qua lời kể của Vy do Đoàn Minh Anh đảm nhận, khán giả bắt đầu tiếp cận một thế giới song song, nơi người chết vẫn tồn tại bên cạnh người sống và mang theo những bí mật, oán hận chưa được giải quyết.

Quang Tuấn trong phim Con Mắt Thứ Ba.

Những hình ảnh được hé lộ cho thấy câu chuyện không chỉ xoay quanh một vụ án hay một thế lực ma quỷ mà còn kết nối nhiều yếu tố như án mạng, linh hồn, ký ức và thế giới song song. Nếu "sợi chỉ đỏ" từng được giới thiệu như hình ảnh gắn kết các nhân vật và sự kiện, thì tên mới Con Mắt Thứ Ba lại trực tiếp nhấn mạnh một chi tiết kỳ dị xuất hiện xuyên suốt phần giới thiệu.

Con Mắt Thứ Ba dự kiến khởi chiếu từ ngày 4/12/2026. Việc đổi tên trước ngày phát hành khiến bộ phim tiếp tục nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi tên mới gắn trực tiếp với hình ảnh "con mắt thứ ba" đã được hé lộ trong trailer.