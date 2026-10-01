Chanyeol (EXO) định hình lại vị thế tại Nhật Bản

Album này ra mắt khoảng 1 năm sau mini-album tiếng Nhật đầu tay của anh mang tên Hibi (phát hành vào tháng 10/2025). Tabi bao gồm sáu ca khúc thuộc nhiều thể loại như modern rock, lo-fi, retro và funk, album kết hợp chất giọng ấm áp của Chanyeol với những bài hát nói về những cảm xúc tinh tế, các mối quan hệ đáng trân trọng và những khoảnh khắc khó quên trong cuộc sống thường ngày.

Ca khúc chủ đề Song For You là một bản nhạc modern rock nổi bật với âm thanh guitar điện mạnh mẽ, truyền tải tình cảm của Chanyeol dành cho người mình yêu. Chanyeol cũng tham gia sáng tác và phối khí cho một số ca khúc trong album, bao gồm cả bài hát mang phong cách lo-fi có tựa đề Reburning.

Bên cạnh đó, Chanyeol sẽ mang các ca khúc mới này đi biểu diễn trong chuyến lưu diễn CHANYEOL JAPAN TOUR 2026 -The Route-. Chuyến lưu diễn bắt đầu tại Kanagawa vào ngày 14/10, tiếp tục tại Aichi vào ngày 29/10 và Osaka vào ngày 2/11, trước khi khép lại tại Tokyo vào ngày 11/11. Trước thềm chuyến lưu diễn, anh cũng sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc a-nation 2026 ở Tokyo vào ngày 3/10.