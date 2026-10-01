Nhóm nhỏ neptune của Triple S khởi động chương ba trong hành trình chinh phục Nhật Bản

Ca khúc được ra mắt vào ngày 1/10 trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Lấy chủ đề về sự tiêu thụ, Welcome to Heaven kể về một người bị cuốn vào thế giới ngọt ngào đầy cám dỗ và dần nhận thấy mình khó lòng thoát ra được. Bài hát kết hợp hài hòa giữa cảm giác hưng phấn và chút nguy hiểm, qua đó làm nổi bật màu sắc âm nhạc riêng biệt của Neptune.

Neptune là nhóm nhỏ (unit) thứ 14 của nhóm nhạc nữ K-pop tripleS thuộc dự án mang tên msnz (gồm moon, sun, neptune và zenith), ra mắt vào ngày 24/11/2025, trong album chung Beyond Beauty.

Đĩa đơn này nằm trong chuỗi phát hành kỹ thuật số của các nhóm nhỏ msnz (gồm moon, sun, neptune và zenith), mỗi nhóm sẽ lần lượt ra mắt một ca khúc mới vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, kéo dài từ tháng Tám đến tháng Mười Một. Bốn ca khúc này sẽ dẫn dắt đến album tiếng Nhật hoàn chỉnh mang tên ASSEMBLE26 LOVE&POP pt.3, dự kiến ​​phát hành vào tháng 1/2027.

Trước neptune, nhóm moon đã mở màn chuỗi dự án với Dream Dress, tiếp đó là sun với DNA. Nhóm zenith sẽ khép lại chuỗi hoạt động này vào ngày 1/11.

Trong khi đó, tripleS gần đây đã gặt hái thành công lớn với ASSEMBLE26 LOVE&POP pt.1, sản phẩm này đã mang về cho nhóm chiến thắng trên chương trình âm nhạc và đạt doanh số khoảng 567.600 bản ngay trong tuần đầu tiên phát hành. Nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn thế giới năm 2026, mang tên ANDLESS, tại Seoul vào ngày 10 và 11/10, trước khi đến Bắc Mỹ, bắt đầu từ Toronto vào ngày 11/11.