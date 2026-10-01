Dấu ấn lớn của Quách Ngọc Ngoan

Sinh năm 1984, hiện 42 tuổi, Quách Ngọc Ngoan bước vào điện ảnh với Long Thành Cầm Giả Ca năm 2010. Anh đảm nhận vai Nguyễn Du thời trẻ và gây chú ý bằng hình ảnh một Tố Như lãng tử, điềm đạm. Vai diễn mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, tạo bước đệm quan trọng cho hành trình diễn xuất sau đó.

Cũng trong năm 2010, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục đảm nhận vai Lý Công Uẩn trong Khát Vọng Thăng Long. Những vai diễn thuộc dòng phim lịch sử giúp anh từng bước thoát khỏi hình ảnh người mẫu đóng phim và khẳng định khả năng hóa thân trên màn ảnh rộng. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Hiệp Sĩ Mù, Lôi Báo và nhiều dự án khác.

Quách Ngọc Ngoan ghi dấu với hình ảnh nam diễn viên đậm chất điện ảnh. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ mới là tác phẩm tạo dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp Quách Ngọc Ngoan. Ra mắt năm 2018, bộ phim kết hợp tâm lý, giả tưởng và giật gân, khai thác câu chuyện về bùa ngải, tham vọng trường sinh và những hệ quả mà con người phải đối mặt khi tìm cách vượt qua giới hạn của sự sống.

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan vào vai Hùng, một người đàn ông trải qua hành trình kéo dài qua nhiều thế kỷ. Từ một người chịu nhiều mất mát và nuôi lòng thù hận, Hùng tìm đến tà thuật để đạt được sự bất tử, rồi dần bị tham vọng và quyền lực chi phối. Nhân vật đòi hỏi nam diễn viên thể hiện nhiều trạng thái tâm lý đối lập, đồng thời duy trì sự thay đổi của nhân vật qua từng giai đoạn cuộc đời.

Hùng cũng là dạng vai phù hợp với thế mạnh của Quách Ngọc Ngoan khi anh có thể tận dụng ngoại hình, ánh mắt và lối diễn tiết chế để tạo nên một nhân vật vừa lạnh lùng vừa nhiều tổn thương. Người Bất Tử vì vậy trở thành một dấu mốc đáng nhớ, cho thấy nam diễn viên có khả năng đảm nhận những vai diễn nặng về tâm lý thay vì chỉ dựa vào ngoại hình.

Hình ảnh gai góc của Quách Ngọc Ngoan trong Người Bất Tử.

Sau thời gian hạn chế hoạt động nghệ thuật, Quách Ngọc Ngoan trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Năm 2023, anh công khai việc vỡ nợ khoảng 20 tỷ đồng do kinh doanh thất bại. Nam diễn viên sau đó sống kín tiếng hơn và dành thời gian ổn định lại cuộc sống.

Từ năm 2025 đến 2026, Quách Ngọc Ngoan dần trở lại màn ảnh với nhiều dự án như Thiên Đường Máu, Trái Tim Què Quặt, Báu Vật Trời Cho, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh và Trại Buôn Người. Đáng chú ý, trong Trại Buôn Người, anh đảm nhận vai phản diện Tài, tiếp tục khai thác hình ảnh nhân vật gai góc và nguy hiểm.

Hành trình của Quách Ngọc Ngoan cho thấy sự nghiệp của nam diễn viên gắn với những vai diễn có màu sắc khá khác biệt. Từ Nguyễn Du trong Long Thành Cầm Giả Ca, Hùng trong Người Bất Tử đến những nhân vật phản diện ở giai đoạn trở lại, anh nhiều lần tìm được đất diễn phù hợp với ngoại hình và khả năng biểu đạt nội tâm. Trong đó, Người Bất Tử vẫn là một dấu ấn quan trọng, góp phần định hình hình ảnh Quách Ngọc Ngoan như một nam diễn viên có thế mạnh ở những vai diễn phức tạp và nhiều góc tối.