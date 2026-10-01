Phim 'Sợi chỉ đỏ' của Hàm Trần đổi tên sau khi hoãn chiếu

Mới đây, phim Sợi chỉ đỏ tiếp tục có điều chỉnh trước ngày ra mắt. Cụ thể, tác phẩm kinh dị của đạo diễn Hàm Trần sẽ được đổi tên thành Con mắt thứ ba. Theo đạo diễn, quyết định này được đưa ra trong giai đoạn hậu kỳ, khi câu chuyện của phim đã dần hoàn thiện.

“Kể từ khi bắt đầu dự án, Sợi Chỉ Đỏ đã đại diện cho ý tưởng về số mệnh kết nối cuộc đời chúng ta. Nhưng khi bộ phim thành hình, tôi nhận ra Con mắt thứ ba mới là cái tên thực sự thuộc về câu chuyện này”, Hàm Trần chia sẻ.

Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần được đổi tên thành Con mắt thứ ba sau khi từng thay đổi kế hoạch phát hành.

Trước khi đổi tên, dự án từng thay đổi kế hoạch phát hành. Sợi chỉ đỏ ban đầu được ấn định ra rạp ngày 14/8 và đến đầu tháng 8, lịch chiếu này vẫn chưa có điều chỉnh. Tuy nhiên, phim sau đó không phát hành như dự kiến. Ê-kíp tiếp tục dời ngày khởi chiếu sang 4/12.

Trước khi ra rạp trong nước, phim tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 tại Hàn Quốc. Tác phẩm nằm trong hạng mục Midnight Passion, dành cho các phim kinh dị, hành động và giật gân, với suất công chiếu thế giới dự kiến vào ngày 9/10. Trên trang chính thức của Liên hoan phim Busan tính đến ngày 1/10, tác phẩm vẫn được niêm yết với tên tiếng Anh Red Thread, tương ứng với tên cũ Sợi chỉ đỏ.

Con mắt thứ ba xoay quanh Lạc do Gia Tuệ, Cao Thùy Linh và Loube Nguyễn đảm nhận. Quang Tuấn đóng cha của Lạc. Dàn diễn viên còn có Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Lê Bê La, Kiều Trinh, Trần Nghĩa và Ngọc Phước.

Con Mắt Thứ Ba xoay quanh Lạc, cô gái có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với người đã khuất.

Hàm Trần sinh năm 1974, là đạo diễn người Mỹ gốc Việt, có hơn hai thập kỷ làm nghề. Anh từng theo học đạo diễn tại UCLA và được biết đến qua Journey from the Fall trước khi trở về Việt Nam làm việc. Sau đó, Hàm Trần thực hiện nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau như Âm mưu giày gót nhọn, Đoạt hồn, Thất sơn tâm linh, Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác, Tiệm ăn của quỷ và Tử chiến trên không.

Bên cạnh đạo diễn, Hàm Trần có nhiều năm làm dựng phim và từng tham gia hậu kỳ cho Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Để Mai tính, Long Ruồi.