Tuyên bố của Hoa hậu H'Hen Niê về chuyện mang bầu lần 2

H'Hen Niê là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, hiện đại và hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ sau khi đăng quang. Sau khi kết hôn và đón con đầu lòng, nàng hậu dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn duy trì công việc và các hoạt động cá nhân.

Mới đây, H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ về chuyện có bầu lần 2 sau hơn một năm sinh con đầu lòng. Nàng hậu cho biết nhiều người vẫn thường hỏi cô khi nào sinh thêm con lần 2.

"Thật sự thì, lúc đang bầu bì thấy mình xinh yêu, nữ tính, yêu đời. Làm thấy nhớ cảm giác lúc đó quá đi, nào, các mom ơi, muốn lắng nghe ý kiến các mom có kinh nghiệm với ạ", người đẹp tuyên bố về chuyện có bầu.

H'Hen Niê chia sẻ về chuyện mang bầu lần 2.

Chia sẻ của H'Hen Niê nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi hành trình làm mẹ của cô. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận động viên và chia sẻ kinh nghiệm chăm con.

Một số người bày tỏ sự thích thú trước việc H'Hen Niê nhớ cảm giác khi mang thai, đồng thời cho rằng việc có thêm em bé là chuyện cần cân nhắc dựa trên sức khỏe, điều kiện gia đình và mong muốn của hai vợ chồng. Không ít bình luận cũng tò mò chờ nàng hậu tiết lộ rõ hơn về dự định trong thời gian tới.

Hiện tại, H'Hen Niê vẫn chưa xác nhận việc mang thai lần 2. Vì vậy, chia sẻ mới nhất của cô chủ yếu cho thấy nàng hậu đang nhớ lại những trải nghiệm trong thời gian bầu bí và muốn lắng nghe thêm góc nhìn từ các bà mẹ có kinh nghiệm.

H'Hen Niê cho biết khi mang thai rất hạnh phúc và hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước về chuyện sinh thêm con.

Sau hơn một năm làm mẹ, cuộc sống của H'Hen Niê có nhiều thay đổi. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con và cho thấy cô dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Từ một nàng hậu quen thuộc với lịch trình công việc dày đặc, H'Hen Niê hiện có thêm vai trò của một người mẹ, đồng thời chủ động chia sẻ nhiều hơn về những trải nghiệm trong cuộc sống gia đình.

Dù bận rộn với công việc, H'Hen Niê vẫn duy trì các hoạt động cá nhân và xuất hiện trong nhiều sự kiện. Người đẹp cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, mang đến hình ảnh gần gũi hơn so với thời điểm còn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sắc đẹp.

Việc làm mẹ cũng khiến H'Hen Niê có thêm nhiều câu chuyện để chia sẻ với khán giả. Những trải nghiệm liên quan đến việc chăm sóc con, cân bằng cuộc sống và công việc nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

H'Hen Niê gây ấn tượng với vẻ đẹp cá tính.

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, gây chú ý với vẻ đẹp cá tính và cuốn hút. Năm 2018, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe và lọt Top 5 chung cuộc, trở thành một trong những đại diện Việt Nam có thành tích nổi bật tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Sau cuộc thi, H'Hen Niê tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang và tích cực tham gia các dự án cộng đồng.