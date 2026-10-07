SpaceX huy động 40 tỷ USD để mua chip Nvidia

Biểu tượng của Tập đoàn SpaceX tại cổng vào trung tâm vũ trụ Brownsville ở Texas (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Trong số này, khoảng 10 tỷ USD sẽ được huy động từ các khoản vay ngân hàng và 30 tỷ USD từ trái phiếu. Apollo Global Management sẽ dẫn dắt thương vụ huy động vốn này.

Kế hoạch cho thấy nhu cầu đầu tư vào AI đang tăng rất mạnh khi các công ty công nghệ chạy đua mua các bộ xử lý tiên tiến và xây dựng hạ tầng điện toán phục vụ phát triển AI. Theo ước tính của Morgan Stanley, hạ tầng AI toàn cầu sẽ cần tới 1.500 tỷ USD vốn đầu tư từ các nguồn bên ngoài vào năm 2028 dù các nhà đầu tư và tổ chức cho vay đang thận trọng hơn với lĩnh vực này.

Kế hoạch trên cũng cho thấy nhu cầu lớn về chip Nvidia trong hệ thống AI của tỷ phú Elon Musk. Trước đó, ông cho biết trung tâm dữ liệu Colossus 2 của xAI có thể sử dụng số chip Nvidia gấp hơn 2 lần hiện nay vào tháng 12 tới. SpaceX cũng dự định sử dụng hoàn toàn phần cứng của Nvidia để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong năm 2027.